L’ultimo acquisto del Bayern è l’autista di Mané: la sua amicizia gli ha cambiato la vita Il legame tra Désiré Segbé Azankpo e Sadio Mané non s’è mai spezzato, nemmeno quando la carriera ha diviso le loro strade. L’attaccante del Benin era disoccupato ma il rapporto con l’ex Reds è stato decisivo per firmare con i bavaresi e giocare nella ‘squadra B’.

Désiré Segbé Azankpo ha firmato un contratto biennale con il Bayern, giocherà la ’squadra b’ dei bavaresi. L’attaccante del Benin ha avuto uno sponsor speciale, l’amico Mané.

Calciatore professionista. Autista, che si divide tra volante e campo di gioco. Di nuovo in campo perché chi trova un amico, trova un tesoro. Il legame con Sadio Mané ha permesso a Désiré Segbé Azankpo di avere un'altra buona occasione in carriera dopo anni scanditi da infortuni ed esperienze poco felici.

A 29 anni, l'attaccante del Benin, era rimasto disoccupato ma la vicinanza con l'ex Liverpool (oggi al Bayern Monaco) gli ha fatto da gancio in mezzo al cielo. E lui s'è aggrappato con tutte le sue forze.

L'amicizia di lunga data è iniziata ai tempi di Génération Foot, in Senegal. La vita per loro ha avuto un corso diverso: l'uno è diventato uno dei più forti calciatori in Europa, l'altro ha avuto un percorso a ostacoli che gli ha fatto da zavorra nonostante le ambizioni.

Quel filo rosso che li ha uniti, però, non si è mai spezzato. Anzi, li ha resi inseparabili nonostante dal Metz in poi le loro strade si siano divise. A Monaco di Baviera Segbé Azankpo ha fatto da accompagnatore speciale dell'ex Reds. Al volante della vettura che lo ha condotto finora al centro sportivo c'era (e c'è) lui.

Nelle ultime settimane le cose sono cambiate. All'amico ha fatto una richiesta semplice: verificare se lì, in uno delle società più potenti e ricche, ci fosse un po' di spazio anche per lui. Mané ha fatto il possibile senza fare promesse ma gli ha procurato una sorta di provino.

Grazie all'intercessione dell'ex Liverpool, il Bayern lo ha messo sotto osservazione per un paio di settimane durante le quali si è sottoposto a test fisici e tecnici. Non si è risparmiato, ha dato tutto perché quella chance si tramutasse in realtà.

Segbé Azankpo ha guadagnato sul campo la firma in calce a un contratto biennale che gli permetterà di giocare con la ‘squadra b' allenata dall'ex calciatore dei tedeschi, Martin Demichelis.

Su Instagram ha manifestato gratitudine ed entusiasmo condividendo un messaggio e un paio di foto emblematiche: in una mette nero su bianco e si lega ai bavaresi, in un'altra sorride e mostra i pollici all'insù accanto al logo del club, felice per la nuova avventura da calciatore che lo aspetta.

"Nuova sfida per due anni", ha scritto Désiré Segbé Azankpo a corredo delle immagini, in alcune delle quali è proprio accanto a Mané durante una sessione di allenamento. "Felice e orgoglioso di far parte di questo club incredibile", la chiosa della frase che è una promessa per il futuro.