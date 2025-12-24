L’ultima lussuosa proprietà di Cristiano Ronaldo: si arriva solo con barche a noleggio o idrovolanti

Cristiano Ronaldo ha il fiuto per gli affari e da tempo ormai ha investito in diversi settori, pensando anche alla sua vita post-calcio. Uno di questi è quello immobiliare, come conferma l’ultimo eccezionale acquisto del calciatore e della sua compagna Georgina Rodriguez: i due sono diventati proprietari di due lussuosissime ville a Nujuma, una Ritz-Carlton Reserve Residence. Di cosa si tratta? Di un resort esclusivo sul Mar Rosso, in Arabia Saudita.

L'ultima proprietà acquistata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Si tratta di uno dei “rifugi insulari più esclusivi al mondo”, che garantisce un livello di riservatezza quasi totale. Basti pensare che è situato a quasi 26 km dalla terraferma ed è raggiungibile solo con imbarcazioni a noleggio o idrovolanti. “Da visitatore a proprietario”, ha confermato la Red Sea Destination che ha venduto la proprietà a Cristiano Ronaldo, dopo che il portoghese aveva soggiornato in più di un’occasione.

Quanto ha speso Ronaldo per la proprietà sul Mar Rosso

Impossibile resistere per lui al richiamo di quelle 19 ville ultra-private adagiate su incontaminate sabbie bianche e circondate da acque cristalline. Un luogo che combina comfort, anche attraverso un design moderno, a un servizio impeccabile in un ambiente naturale incontaminato. La nuova proprietà dispone di tre camere da letto, ideale per riunioni di famiglia, mentre la seconda ne ha due, progettate per soggiorni più intimi.

Il prezzo di partenza per queste ville è di circa 15,5 milioni di riyal sauditi (circa 4,5 milioni di dollari, poco più di 4 milioni di euro), sebbene l’importo esatto pagato da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non sia stato reso noto. La coppia starebbe già esplorando nuove opportunità di investimento nella stessa area.

Sul sito ufficiale del costruttore, ecco le dichiarazioni di Ronaldo a conferma dell’acquisto: "Il Mar Rosso è un posto davvero straordinario. Fin dalla nostra prima visita, Georgina e io abbiamo sentito un legame con l’isola e la sua bellezza naturale; è un luogo in cui ci sentiamo in pace. Ora che abbiamo una casa qui, possiamo goderci del tempo di qualità con la famiglia in totale privacy e serenità ogni volta che vogliamo”, ha sottolineato Cristiano Ronaldo in dichiarazioni raccolte dal sito web ufficiale del costruttore.