Il Manchester City dovrebbe essere la prossima squadra di Jack Grealish. Il calciatore inglese, impegnato con la nazionale dei Three Lions a EURO 2020, dovrebbe diventare un membro della rosa di Pep Guardiola. Secondo quanto il jolly offensivo dell'Aston Villa al termine della rassegna europea dovrebbe diventare un calciatore dei Citizens per una cifra che si avvicina ai 116 milioni di euro. A riportare la notizia è Sportsmail, che il mese scorso aveva svelato in esclusiva che il City che era disposto a battere il record di trasferimenti in terra britannici per il 25enne dei Villans.

I colloqui tra i due club sono andati avanti rapidamente e il City, che vorrebbe assicurarsi anche Harry Kane dal Tottenham, avrebbe raggiunto l'accordo nelle scorse ore: sembra ormai certo che Grealish non vestirà la maglia dell'Aston Villa il prossimo anno e pare che il club di Birmingham abbia accettato di lasciar partire il suo numero 10 soltanto perché si tratta del più grande trasferimento di sempre nella storia della Premier League. Il 25enne ha ancora quattro anni di contratto con i Villans e ha trascorso tutta la sua carriera nel club delle Midlands, che si era cautelato acquistando Emiliano Buendia dal Norwich e ha visto l'Arsenal rifiutare un'offerta da 25 milioni di sterline per Emile Smith Rowe.

Grealish, come già anticipato, è attualmente impegnato con la nazionale di Gareth Southgate e ha recitato un ruolo da protagonista nella gara vinta dai Three Lions per 1-0 sulla Repubblica Ceca nella serata di martedì dopo la manciata di minuti che gli erano stati riservati nelle prime due gare con Croazia e Scozia.

Il calciatore nato a Birmingham è da diverso tempo sul taccuino di numerosi club importanti e su di lui si erano mossi anche Manchester United e Tottenham ma il Manchester City avrebbe vinto la corsa accettando di farlo diventare il giocatore più costoso nella storia del calcio britannico e renderlo parte del disegno di Guardiola.

La sessione estiva dei Citizens, però, non sembra essere terminata: l'obiettivo più importante è quello di assicurarsi un centravanti di livello internazionale e il nome di Harry Kane è quello più accreditato per i campioni d'Inghilterra.