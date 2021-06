"Con lui sai che non ci saranno mai pugnalate alla schiena". Gigi Buffon ha chiuso la sua esperienza alla Juventus. E questa volta definitivamente. La cena con il presidente, Andrea Agnelli, è l'ultimo atto di una stagione difficile sotto il profilo sportivo ed emotivo, salvata per il rotto della cuffia all'ultima giornata grazie al pareggio del Napoli (in casa per 1-1 contro il Verona) che ha scongiurato la mancata qualificazione alla Champions. Sarebbe stata esiziale, per fortuna è alle spalle.

L'ex numero uno della Nazionale non andrà via per tornare (da calciatore) come accaduto dopo aver giocato al Paris Saint-Germain. È finita davvero: "È stata dura ma lascio da uomo". L'appuntamento conviviale con il massimo dirigente (c'erano anche le rispettive compagne Ilaria D'Amico e Deniz Akalin, come nella foto pubblicata da Chi) è come dirsi addio senza rancori, in amicizia, con serenità a margine di un cammino comune che s'è interrotto perché nel calcio – come nella vita – così vanno le cose. Il ciclo del portiere attaccato alla maglia e al club, che peccò di "coglionaggine" – così ha definito la folle idea di restare alla Juve anche in B, dopo Calciopoli -, s'è concluso ma il legame con il presidente resta molto forte.

Lo ha ribadito anche di recente parlando della sincerità, della fiducia e della lealtà nell'intesa con il numero uno bianconero. Più forte anche di alcune critiche, commenti che proprio non è riuscito a mandare giù: "Gioca perché è amico di Pirlo". Buffon s'è tolto anche quel peso dallo stomaco. "Quando riesci ad avere un certo tipo di dialogo, vuol dire che si è creata quella sintonia giusta – ha ammesso Buffon, raccontandosi nell'ultima intervista a Sky Sport – perché sai che non ci saranno mai delle pugnalate alla schiena. Lui è un decisionista, un vulcano di idee, uno che ha delle ragioni valide e profonde per pensare delle determinate cose".

Continuerà a giocare, appenderà i guantoni al chiodo oppure resterà nel mondo del calcio in altro modo? Per adesso il futuro di Buffon non è chiaro: ha rifiutato una proposta del Barcellona (che lo avrebbe voluto in blaugrana alle spalle di ter Stegen ma lui ha risposto, lusingato, "no grazie") ma ha un sogno e una sfida nel cassetto: giocare il Mondiale 2022 in Qatar.