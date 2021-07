In Belgio-Italia c'è stato un uno-due dell'Italia che è stato tremendo per il Belgio, che al 45′ del primo tempo si procura un calcio di rigore per un fallo di Di Lorenzo su Doku, un intervento che lascia numerosi dubbi. Ma l'arbitro e il VAR confermano il penalty. Dal dischetto si presenta Lukaku che calcia bene e non lascia scampo a Donnarumma. E dopo aver segnato il bomber belga, giocatore solitamente corretto, va a zittire Donnarumma, che prima del rigore forse gli aveva detto qualcosa.

Dopo le perle di Barella e Insigne, il Belgio vede la partita scivolare via e reagisce subito e si procura un rigore, molto contestato, per un fallo di Di Lorenzo su Doki, inserito a sorpresa. Mentre il VAR analizza il contatto dalla panchina incoraggiano Donnarumma e gli ricordano che hanno studiato in settimana i rigori di Lukaku. Prima della conclusione il portiere del PSG e il centravanti dell'Inter si parlano, si dicono qualcosa, forse Donnarumma ha cercato di distrarlo o magari gli ha detto che questa volta sarebbe stato diverso rispetto ai rigori calciati da Lukaku nei derby.

Dagli undici metri non perde la calma e segna Lukaku che realizza il quarto gol di questo Europeo. Pallone calciato centralmente e in rete mentre Donnarumma si tuffa alla sua destra. Il centravanti belga va a riprendersi il pallone e riportandolo a centrocampo zittisce il portiere italiano, mettendosi il dito davanti la bocca, nel gesto che sta a significare: ‘stai zitto'. Chissà cosa si sono detti i due prima del calcio di rigore.