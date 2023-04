Lukaku torna al gol su azione in Serie A ma il futuro è incerto: “Devo stare attento a ciò che dico” Lukaku è felicissimo per il ritorno al gol su azione in campionato ma la doppietta di Empoli non gli permette di parlare serenamente del suo futuro.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku è tornato al gol su azione in campionato dopo quasi dieci mesi e l'Inter ha ritrovato il sorriso dopo quasi 50 giorni in Serie A. Il successo dei nerazzurri al Castellani contro l’Empoli porta la firma dell'attaccante belga, che con una doppietta è riuscito a togliere le castagne da fuoco a Simone Inzaghi dopo un altro primo tempo di sterile produzione offensiva.

Il numero 90 della Beneamata ha trafitto per due volte il portiere avversario e ha portato a 5 le sue reti in campionato, che sommate alle altre sono 9 stagionali: Big Rom può andare in doppia cifra nonostante le grandi difficoltà e i problemi fisici avuti nel corso dell'annata del suo ritorno a Milano.

Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del lunch match della 31a giornata e ha dichiarato: "Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre provato a dare il massimo per l’Inter, perché mi ha dato l’opportunità di vincere un campionato molto importante due anni fa e adesso io come giocatore devo dare il massimo”.

In merito alla sua condizione il centravanti del Belgio ha affermato: "Primo tempo di fatica. Nella ripresa si è visto il vero Lukaku? “Sì, penso di sì, sto prendendo fiducia nelle azioni individuali. Sono contento anche per Lautaro, abbiamo passato dei momenti difficili davanti alla porta”.

Sul suo futuro e sul suo legame con l'Inter il calciatore belga ha dichiarato: "Bisogna fare attenzione, perché gli altri parlano. Adesso devo dare solo il massimo per l’Inter”.

Intanto ieri è arrivata la grazia da parte del presidente federale Gravina, dopo che la Corte Sportiva d’Appello aveva respinto il ricorso dell'Inter per la squalifica di Lukaku per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: un segnale forte nella lotta al razzismo ma le modalità e le tempistiche lasciano sempre un po' di amaro in bocca per come vengono fatte le cose in questo paese.

Su questa vicenda Romelu Lukaku si è espresso così: "Voglio ringraziare Gravina per avermi dato la possibilità di giocare: è un passo in avanti del calcio italiano. Ora voglio solo guardare avanti e prepararmi. L'obiettivo è sempre far meglio, dare il massimo in allenamento e fare il massimo per l'Inter: l'Inter mi ha dato tutto e devo fare tutto per l'Inter".