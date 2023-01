Lukaku tende la mano a Ibrahimovic ma lancia la sfida al Milan: Big Rom è già in clima derby Romelu Lukaku, in una lunga intervista ai microfoni di Sky, ha parlato del rapporto con Ibrahimovic e ha lanciato la sfida al Milan e alle altre big della Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Romelu Lukaku non vede l'ora di scendere in campo. Il belga è stato fuori per molto tempo e non è riuscito a dare il suo apporto all'Inter come avrebbe sperato. Il problema al tendine del flessore era più grave di quanto si aspettassero ("È stato un infortunio veramente grave, il tendine del flessore era rotto") e quel momento di difficoltà non è stato semplice da superare, con un Mondiale alle porte.

L'attaccante dell'Inter ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e tra i tanti temi toccati c'è anche quello del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. I due, un tempo compagni di squadra nel Manchester United, sono stati protagonisti di un litigio diventato epico sul prato di San Siro durante un derby di Coppa Italia il 26 gennaio 2021.

In quell'occasione venne fuori una sorta di dualismo che, successivamente si è scoperto, ma Lukaku ha augurato il pronto rientro in campo al campione svedese dopo l'operazione ai legamenti crociati del ginocchio sinistro subita lo scorso mese di maggio: "Gli auguro di tornare presto, non voglio vedere questi giocatori fuori per tanto tempo".

Big Rom ha voluto tendere la mano all'avversario in maniera molto rispettosa, anche per la carriera di Ibra, ma ha lanciato la sfida al Milan con una risposta dal sapore di sfottò proprio sulle vittorie dell'attaccante rossonero: "C'è sempre rispetto per quello che ha fatto in carriera, ha vinto tantissimo. Ha dato tanto all’Inter e ora sta dando tanto a quella squadra li (il Milan, ndr)".

Il Diavolo campione d'Italia ha 3 punti in più dei cugini ma è la prima inseguitrice del Napoli, che affronterà proprio l'Inter nel primo impegno dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. I rossoneri e tutte le inseguitrici della capolista dovranno tifare per i nerazzurri, affinché rallentino la corsa dei ragazzi di Spalletti, ma Lukaku non si pone limiti per la seconda parte di stagione: "La gente dice che è impossibile per noi, beh vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo… Adesso nessuno l'ha ancora alzato, siamo lì. Mancano ancora 6 mesi. Campionato finisce il 6 giugno. Ragazzi, non siamo ancora al 4 gennaio!".

Big Rom lancia la sfida ai cugini, accendendo il derby in vista del ritorno, e alle altre big della Serie A.