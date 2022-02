Lukaku porta in finale il Chelsea, poi manda un messaggio misterioso: “Se lo forzi, non funziona” L’attaccante belga è ritornato a fare parlare di sè più che per il gol decisivo che vale la finale del Mondiale per Club al Chelsea, per un nuovo messaggio destabilizzante.

A cura di Alessio Pediglieri

Un gol, decisivo, nella semifinale del Mondiale per Club contro l'Al Hilal e il Chelsea che vola a giocarsi il titolo intercontinentale. Grazie al suo uomo più discusso degli ultimi mesi che in campo fa il proprio lavoro, approfitta di uno svarione difensivo avversario e dopo mezz'ora di gioco trova il tapin vincente, che lo indicherà come l'uomo partita. Una rete pesantissima e che va ben oltre la conquista della gara decisiva, per la quale Lukaku ha però esultato in maniera compassata, ringraziando il cielo e ricevendo l'abbraccio dei compagni.

Adesso la finale, ma in mezzo, il campione belga ha avuto il tempo di lasciare un nuovo messaggio social, che ha rimesso ancora una volta tutto in discussione. Un messaggio che sta agitando i tifosi del Chelsea che non sembrano aver gradito l'ultima uscita dell'ex Inter proprio a ridosso di una delle partite che può segnare la stagione e la storia del club. Nel momento in cui si dovrebbe pensare solo al campo, l'uscita online proprio non ci voleva.

Non sarebbe la prima volta che Lukaku sbaglia tempi, modi e contenuti dimostrando un disagio diffuso in quella che doveva diventare la sua seconda giovinezza al Chelsea, in Premier League. Oramai agli annali le famose dichiarazioni pro Inter, con la tristezza di aver scelto la Premier e aver abbandonato i nerazzurri. Così come l'intervista successiva, in cui ha dovuto ritrattare il tutto, obbligato per ragioni di opportunità, ma che ha semplicemente messo il giocatore ancora una volta alla gogna delle feroci critiche online.

Adesso, però, non c'era alcuna costrizione o obbligo particolare per far parlare di sè al di là dei 90 minuti e di un Mondiale per Club che per la prima volta Lukaku si sta accingendo a giocare e nel quale ha già lasciato il segno. Contro l'Al Hilal è stato decisivo, con Tuchel che lo ha schierato al centro dell'attacco, dimostrandosi determinante per il cammino dei Blues che si giocheranno il titolo contro il Palmeiras. Eppure, tra la semifinale e la gara che varrà il trofeo, ha visto bene di lasciare un messaggio social a dir poco criptico se non di molteplice interpretazione: "If you have to force it then it probably doesn’t fit", cioè "se devi forzare qualcosa, allora probabilmente non funziona".

I media e i tifosi britannici si sono subito domandati con chi Lukaku ce l'avesse. La frase, apparsa sul profilo Snapchat del belga è stata fatta rimbalzare su altri social aprendo il dibattito e – ovviamente – le critiche nei confronti del giocatore che – comunque la si interpreti – ha manifestato ancora una volta il proprio disagio. È un riferimento verso il tecnico Tuchel con cui oramai è evidente non ci sia alcun feeling oltre la mera necessità – di entrambi – di svolgere i rispettivi compiti per poi tirare una linea a giugno? È un riferimento che non ha alcun riferimento con il calcio? O ancora, è un messaggio trasversale che riprende il filone del rimpianto verso l'Inter? Non è dato sapere, solo Lukaku ne è a conoscenza. Ma anche lui dovrebbe sapere che a suon di forzare, oltre a non funzionare potrebbe anche rompersi la corda oramai lisa ai minimi storici.