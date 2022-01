L’ultimo spot di Lukaku confonde gli inglesi: “Farà naufragare il ritorno all’Inter” Romelu Lukaku è finto ancora una volta vittima di ironie e sarcasmo d’Oltremanica. ‘Colpa’ della sua ultima, particolare, scelta culinaria.

A cura di Alessio Pediglieri

Non sembra esserci più pace per Romelu Lukaku, ogni giorno bersaglio di nuove critiche e sfottò da parte dei suoi tifosi, attuali ed ex. L'attaccante del Chelsea è stato nuovamente preso di mira, soprattutto sui social, dopo l'ultima gara del Chelsea, dove ha giocato per 90 minuti e vinta contro il Tottenham del suo ex pigmalione Antonio Conte. Ma non è stata la sua prestazione in campo a riportarlo a centro delle ironie inglesi.

Se nella sfida di domenica sera il belga è stato schierato al centro dell'attacco dei Blues da parte di Tuchel, che gli ha dato una nuova chance dopo gli ultimi scivoloni compiuti fuori dai campi di calcio, a riportare sulle prime pagine dei tabloid inglesi Lukaku, scatenando nuove ironie, è stato tutt'altro: uno spot in cui il bomber belga si è prestato come testimonial. In realtà uno dei tanti impegni di marketing e pubblicità che vedono coinvolti ogni giorno i calciatori più forti e conosciuti, ma per il povero Romelu tutto si è trasformato in tremendo boomerang, un nuovo pretesto per dargli contro.

L'attaccante belga era oramai riuscito a lasciarsi alle spalle la sua famosa, tanto controversa intervista, in cui aveva riaperto le porte ad un suo desiderio di tornare all'Inter, in difficoltà nella sua seconda esperienza in Blues. Era il 30 dicembre 2021 e le sue parole ("Spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter") avevano creato un vespaio in seno al tifo del Chelsea. Tanto che il club fu costretto a far pubblicare allo stesso giocatore un mortificante video di scuse e spiegazioni, per far rientrare il ‘caso'. Ora, per Lukaku c'è di nuovo la gogna dei social e il tutto per colpa di una… salsiccia.

Il belga è, infatti, diventato il volto e testimonial principale di Beyond Meat, un'azienda che produce alternative vegetariane e vegane ai classici alimenti a base di carne. Ma a trascinarlo nella spirale delle ironie sono state soprattutto le frasi attribuite allo stesso Lukaku nel comunicato diffuso per annunciare la nuova partnership.

"Non è un segreto che gli inglesi amino una salsiccia! Ed è diventato anche uno dei miei piatti preferiti da quando sono nel Regno Unito. Mi piace molto cucinare per le persone che amo e Beyond Sausage non delude mai. Confezionato con 17 g di proteine ​​vegetali, è l'alimento invernale perfetto e funziona brillantemente in piatti sostanziosi e genuini come salsiccia e purè, ‘rospo nel buco' (piatto tradizionale della cucina anglo-scozzese, a base di salsicce e pudding, servito con sugo di cipolle e verdure, ndr) o può essere semplicemente tritato e aggiunto alla pasta o usato come guarnizione per la pizza".

Una serie di frasi che hanno fatto impazzire gli utenti sui social, che hanno ripreso Lukaku per le sue scelte culinarie trasformandole in esilaranti tormentoni nei commenti ai post. Si è scatenato il sarcasmo soprattutto sull'ultimo riferimento, la pizza. Considerato un must della cucina italiana, e per questo ‘intoccabile': sentire dire il campione belga che la gradirebbe con una salsiccia vegana come condimento, dopo che aveva rimpianto il suo addio dall'Inter e dall'Italia, è stato deflagrante.

Diversi commenti divertenti sono stati mostrati dai tabloid inglesi: "Come ‘condimento per la pizza'? Farà sicuramente naufragare qualsiasi possibile ritorno all'Inter", si legge in un commento. "Ora non sarà più accolto in Italia", ha scritto un altro utente, riportato sul Daily Star che ha aggiunto altre feroci ironie: "Suggerire di mettere una salsiccia tritata sulla pizza… gli impedirà di tornare in futuro in Italia", "Dovrebbe davvero smetterla con queste controverse interviste".