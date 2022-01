Lukaku messo fuori squadra dal Chelsea: Tuchel lo lascia a casa per il match contro il Liverpool Romelu Lukaku è stato escluso dai convocati del Chelsea per il big match di oggi pomeriggio contro il Liverpool. L’attaccante belga paga la recente intervista in cui manifestava il suo malessere a Londra e la voglia di tornare all’Inter.

A cura di Paolo Fiorenza

Pugno duro del Chelsea e di Thomas Tuchel nei confronti di Romelu Lukaku, dopo la sua recente intervista in cui spiegava di non essere contento ai Blues e di sognare il ritorno all'Inter: l'attaccante belga è stato messo fuori squadra per il fondamentale match di oggi pomeriggio contro il Liverpool. Lukaku non è presente nella lista dei convocati e si guarderà la partita in televisione.

Una decisione che era nell'aria nelle ultime ore, dopo che il club londinese aveva accolto con stupore e fastidio – a dire poco – la chiacchierata del belga con Sky, di cui non era assolutamente a conoscenza. Un'intervista concessa da Lukaku all'insaputa anche del suo agente Federico Pastorello, ma anche degli amici: insomma un vero e proprio colpo di testa, realizzato poco più di tre settimane fa, quando era panchinaro fisso nel Chelsea.

Da allora ci sono state la positività al Covid del giocatore, ma anche due reti segnate nelle ultime partite, di cui l'ultima giocata da titolare. La ruota sembrava essere girata per Lukaku, con posizioni recuperate nelle gerarchie del tecnico, ma l'intervista ormai era stata registrata e messa in programmazione da Sky per fine anno. Latte versato, disastro fatto.

(in aggiornamento)