Lukaku irriconoscibile, entra dalla panchina e il Chelsea crolla: “Non è pronto” Il Chelsea è stato sconfitto dal West Ham e per i Blues è tempo di crisi. Come per Lukaku, utilizzato solo nella ripresa e mai in partita: pioggia di critiche per Big Rom.

A cura di Alessio Pediglieri

Quattro punti nelle ultime tre partite hanno frenato la corsa del Chelsea in Premier League. I Blues incalzati da Liverpool e Manchester City hanno subito la seconda sconfitta stagionale, perdendo in casa del West Ham, salito al quarto posto in classifica. Merito degli Hammers in grado di ribaltare nella ripresa una gara compromessa in parte dai gol di Silva e Mount nella prima parte di gara. Ma anche demerito dei londinesi di Tuchel che ha provato a invertire la rotta senza riuscirci, trovando nell'inserimento di Lukaku, l'ennesima delusione stagionale.

L'ex Inter è entrato quando il match era in mano al Chelsea, sul 2-1 al posto di Havertz ma è stato incapace di dare il proprio contributo richiesto da tecnico e tifosi: nessun gol, nessuna occasione importante in 45 minuti di ulteriore anonimato in campo con la beffa finale del 3-2 arrivato all'87' che ha aperto alle critiche verso la squadra e il belga, tra i principali imputati di questa prima parte di stagione per non aver fornito il contributo richiesto.

Un fan degli Hammers ricorda lo score di West Ham–Chelsea: 3–2, atroce beffa per i Blues

I numeri parlano contro il ritorno di Lukaku a Londra e anche Tuchel nel pre gara contro il West Ham ha sottolineato una situazione particolare per l'attaccante belga, non al meglio e che fatica a recuperare dall'ultimo infortunio. Il tecnico tedesco ha evidenziato due aspetti che poi puntualmente si sono riversati in campo: Lukaku non è al cento per cento e psicologicamente subisce la situazione e soprattutto il gioco del Chelsea non si è ancora adattato alle sue caratteristiche non riuscendo ad innescarne la strapotenza fisica offensiva. "Un conto è mostrarsi pronto in allenamento, un altro è farlo in partita, un altro ancora è farlo in Premier" non a caso ha evidenziato Tuchel che poi ha fatto giocare il belga solo nella ripresa.

Tornando ai numeri, l'involuzione di Lukaku post Inter è più che evidente ed allarmante: il belga ha solamente tre gol all'attivo in Premier League fino ad oggi e soprattutto è in astinenza da settembre quando ha infilato per l'ultima volta una porta avversaria con la maglia dei Blues. Siamo a dicembre, il Chelsea ha bisogno di un marcatore che dia continuità in avanti e il tempo stringe per attendere che Lukaku finisca l'inserimento in un ambiente che già comunque conosce alla perfezione. Costato 115 milioni di euro per prelevarlo di forza dall'Inter, l'investimento è lontanissimo dall'essere ripagato e la calma appare essere finita.