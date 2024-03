Lukaku fa un assist di trivela e i tifosi del Chelsea impazziscono: “Devono riconsiderarlo” Lukaku è stato grande protagonista con il Belgio nella partita contro l’Inghilterra: il suo assist di trivela ha fatto il giro del web e tanti tifosi del Chelsea lo rimpiangono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Romelu Lukaku è tornato per la prima volta in Inghilterra da quando indossa la maglia della Roma e si è ritagliato un ruolo da grande protagonista nella partita giocata contro il suo Belgio. L'amichevole contro i Tre Leoni è finita 2-2 e l'attaccante si è messo in mostra con un assist spettacolare per il momentaneo 2-1 della sua nazionale sul finire di primo tempo. Un gesto tecnico molto bello che ha portato tanti tifosi del Chelsea a porsi una sola domanda: e se fosse lui l'uomo giusto?

La storia di Big Rom con i Blues è piuttosto travagliata e non si è ancora conclusa. Per tre volte ha provato a sfondare con i londinesi, senza mai trovare il successo che si aspettava: l'ultima parentesi è il prestito alla Roma dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter, ma non è detto che alla fine della stagione l'attaccante possa restare in Italia dato che i giallorossi non hanno ancora espresso la volontà di riscattarlo.

Intanto, con il futuro ancora incerto, Lukaku prova a essere il leader della sua nazionale e nell'ultima partita è stato tra i migliori giocatori in campo. Sui social tantissimi tifosi hanno commentato in maniera positiva la sua partita contro l'Inghilterra, impreziosita da un assist di trivela per il gol di Youri Tielemans: una prodezza da vedere e rivedere, un tiro arrivato dopo una lunga corsa a tagliare il campo per bruciare il tempo di Dunk e trovare lo spazio perfetto per servire il pallone al suo compagno.

L'assist pregiato è bastato per far sorgere tantissime domande ai tifosi del Chelsea che non stanno vivendo una stagione serena. I commenti si sprecano e qualcuno vorrebbe il belga indietro, questa volta per costruire con lui un progetto serio: "Che cross di Lukaku, penso che il Chelsea debba riconsiderare questo ragazzo". Non è l'unico parere del genere, dato che è stato seguito da tanti utenti che vorrebbero richiamarlo subito in Premier League.

Ma c'è anche chi ricorda il suo recente impatto sui Blues, le sue difficoltà e anche il danno economico che ha creato al club. Tanti hanno apprezzato il suo gesto, ma c'è qualche tifoso che fa bene i conti e spera che la vetrina internazionale possa portare grandi incassi ai londinesi per una sua cessione a titolo definitivo: "Sul serio, questo è un assist scandaloso da parte di Lukaku. Speriamo che i sauditi stiano guardando".