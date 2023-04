L’Inter scarica Lukaku, tornerà al Chelsea a giugno: ma lì troverà una situazione ancora peggiore L’Inter ha deciso che non riscatterà Lukaku al termine della stagione, ma anche il Chelsea non ha intenzione di puntare su di lui: tutti gli scenari per il futuro.

A cura di Ada Cotugno

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è destinato a terminare alla fine di questa stagione con una stretta di mano e tanti auguri per il futuro. Non ci sarà un prestito bis, almeno secondo i piani della dirigenza nerazzurra che non ha intenzione di investire ancora su un giocatore che fin qui non ha ancora convinto, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

Il doppio infortunio e le prestazioni non sempre all'altezza hanno impedito all'attaccante di conquistare la tanto attesa riconferma, soprattutto perché da parte dei nerazzurri c'è la necessità di abbassare il monte ingaggi, ridurre il più possibile le spese e cercare di valorizzare i giocatori di proprietà. E la scelta di un secondo prestito andrebbe contro a tutte le indicazioni arrivate dall'alto.

Lukaku ha lasciato Milano da re, con uno scudetto cucito sul petto e l'autostima salita alle stelle dopo due anni da vero leone che hanno riscattato le brutte stagioni con la maglia del Manchester United. Ed è così che ha deciso di ritornare al Chelsea per la terza volta in carriera, sperando di cancellare le esperienze fallimentari e prendersi una piccola rivincita contro i suoi detrattori, forte dello status acquisito in Italia.

Niente di tutto ciò è accaduto e anzi, da Londra sono arrivati costanti messaggi d'amore per l'Inter che ha deciso di riprenderlo, ma solamente in prestito, con la speranza di riavere il Lukaku spietato e affamato visto sotto Antonio Conte. Con Simone Inzaghi non è mai scattato il feeling e il belga gli ha spesso contestato il minutaggio concesso e anche i metodi di allenamento.

Adesso non sembra esserci più tempo e posto per lui all'interno del progetto nerazzurro, a prescindere dalla qualificazione in Champions League. La società porterà aria di grandi cambiamenti e nel mirino ci sono già diversi attaccanti, alcuni a parametro zero o con costi contenuti rispetto al prestito bis di Lukaku, ma tutti acquistati a titolo definitivo.

E il Chelsea? Neanche lì attendono con ansia l'attaccante che verrà certamente girato in prestito a una nuova squadra. Anche a Londra sono alle prese con tanti problemi, soprattutto in virtù dell'attuale undicesimo posto in classifica, e l'unico mantra è quello di vendere almeno otto giocatori per snellire la rosa e alzare la qualità. Lukaku ovviamente farà parte di quelli con la valigia in mano.

L'idea è quella di girarlo in prestito all'Atletico Madrid in un'operazione intrecciata per riscattare Joao Felix con un prezzo di favore, ma se non sarà in Spagna è praticamente certo che il belga partirà. Soltanto un finale di stagione sorprendente potrebbe convincere l'Inter a puntare su di lui, soprattutto se dovesse arrivare un cospicuo sconto sull'ingaggio, ma al momento l'idea di continuare con i nerazzurri resta solo un miraggio lontano.