Luis Figo attacca Infantino: “Persona vile, falsa e codarda: non deve avere futuro nello sport”

Mentre il Presidente FIFA avrebbe convocato in gran segreto una riunione di crisi in Marocco, Luis Figo lo ha attaccato pubblicamente, chiedendone le dimissioni: “Troppo tardi per la sua dignità, ma non per il calcio”

Non esistono più diplomazie né mezzi termini perché quando Luis Figo, leggenda del Barcellona e dell’Inter ma soprattutto oggi consigliere personale del presidente UEFA Aleksander Ceferin, sceglie di attaccare frontalmente Gianni Infantino, non si assiste a una semplice esternazione personale: è l'evidente segnale che la spaccatura ai vertici del calcio mondiale ha raggiunto il punto di non ritorno.

In un duro intervento pubblicato sul Daily Mail, l’ex fuoriclasse portoghese ha smontato pezzo per pezzo il controverso tentativo, poi maldestramente frenato, solo dopo sotto la pressione delle federazioni europee, di cedere quote di tornei FIFA e del Mondiale a fondi d'investimento privati. Per Figo non si è trattato di una visione strategica per far crescere il movimento, bensì di un’operazione opaca pensata per blindare cerchie di potere e interessi personali: un passaggio che ha messo a nudo una leadership sempre più distante dal sentimento dei tifosi e dalla tutela del gioco.

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L'affondo di Figo non risparmia l'aspetto etico, definendo la manovra come il comportamento "più vile, ingannevole e codardamente egoista" mai visto in oltre vent’anni di carriera. Il nodo più velenoso riguarda gli evidenti benefici economici personali che tutto ciò avrebbe comportato: l'ex Pallone d'Oro ricorda come, se l'accordo fosse andato in porto, Infantino avrebbe potuto ottenere un super-incarico da circa 30 milioni di dollari all’anno. Una cifra che solleva interrogativi pesantissimi: perché non c'è stata trasparenza nell'assemblea con le federazioni? Perché i dettagli finanziari sono emersi solo dopo le indiscrezioni giornalistiche?

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Al di là della durezza dei toni e del lancio dell'hashtag #Infantinout, il vero significato delle parole di Figo va letto sulla scacchiera della politica sportiva. Figo non parla solo da ex campionissimo indignato, ma da braccio operativo della UEFA. La battaglia sul Mondiale per Club espanso, l'insofferenza dei club europei per i calendari intasati e la resistenza all'ingresso dei fondi mediorientali nella governance globale sono i reali capitoli di questa guerra, in cui si incastona perfettamente l'attacco di Figo. E' il modo per togliere a Infantino la "verginità politica" su cui ha costruito il suo mandato post-Blatter, cui sottintende lo stesso Figo: "Persone così appartengono al passato e non devono né possono avere futuro nello sport". Così facendo, il Presidente FIFA si è esposto a una perdita espansa di consenso anche tra le federazioni africane e asiatiche, storicamente suo bacino elettorale di riferimento.

Le contromosse di Infantino

Mentre la tempesta mediatica divampa, Infantino ha risposto convocando un vertice riservato a Rabat, in Marocco, con la sua cerchia di fedelissimi. Sebbene l'ordine del giorno sia ufficialmente segreto, il piano è fin troppo trasparente: compattare le truppe, preparare la controffensiva comunicativa e blindare la ricandidatura per le elezioni FIFA del 2027. Ma la sensazione è che la narrazione sia cambiata in maniera irreversibile: l'era della pace armata tra UEFA e FIFA è finita. Figo ha tracciato una ulteriore linea netta, sostenendo che sia troppo tardi per salvare la credibilità e la dignità di Infantino, "ma non per salvare il calcio". Resta da capire se il movimento calcistico mondiale avrà il coraggio di seguirlo o se prevarranno, ancora una volta, le logiche della geopolitica di palazzo.