L’UEFA risponde alle accuse dell’Inter dopo il caos biglietti: “Responsabilità sicurezza del Porto” La UEFA ha risposto all’Inter dopo le critiche per il caos biglietti che non ha permesso ai tifosi nerazzurri di entrare allo stadio in occasione della partita di Champions League contro il Porto.

A cura di Vito Lamorte

Non si placheranno subito le polemiche e le discussioni sul caso dei tifosi dell’Inter che sono rimasti fuori dallo stadio do Dragao di Oporto in occasione della partita che ha permesso ai nerazzurri di strappare il pass ai quarti di finale della Champions League ai danni della squadra di casa.

Molti supporter del club meneghino giunti in Portogallo non sono riusciti ad accedere all'interno dell'impianto perché erano in possesso di biglietti per settori diversi da quello ospite mentre altri avrebbero avuto il tagliando per il settore giusto ma non sono entrati lo stesso.

Il club nerazzurro ha annunciato un esposto all'UEFA nei minuti successivo al fischio finale del match per capire cosa è successo.

Da ieri sera girano video e foto dell'esterno dello stadio e poco dopo la fine della partita Beppe Marotta ha commentato i fatti ai microfoni di Sky: "Un atto imprevisto che ci porterà ad avere un confronto in questi giorni con la Uefa, che non ha responsabilità in questa vicenda, per cercare di ricostruire i fatti. Ho visto bambini, nuclei di famiglie che arrivavano dall'Italia: è un fatto spiacevole, in un mondo in cui l'aspetto calcistico deve rappresentare un momento di aggregazione e felicità. È una pagina amara. Faremo un esposto per capire cos'è successo: le forze dell'ordine ci avevano rassicurato sull'ingresso dei tifosi. Siamo davanti ad un nucleo di tifosi con famiglie e bambini che non erano qui per perpetrare atti di violenza: non c'erano allarmi per impedire l'ingresso".

La UEFA ha prontamente replicato all'Inter dopo le critiche per la gestione degli ingressi dei tifosi nerazzurri con una nota ufficiale nella quale si rende noto che il caso è sotto la lente d'ingrandimento per capire le responsabilità: "La UEFA è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha acquistato i biglietti nei settori di casa dello stadio. I regolamenti UEFA stabiliscono che il 5% della capienza dello stadio deve essere concesso alla squadra ospite in un’area riservata per i propri tifosi"

Inoltre, l'ente che governa il calcio europeo aggiunto che "la responsabilità per la sicurezza e per la protezione degli spettatori e la relativa politica di emissione dei biglietti sono determinate dall’organizzatore della partita (il Porto, ndr) e dalle autorità competenti. Le misure di mitigazione sono state discusse tra i due club. La UEFA sta attualmente esaminando il caso".

Non è un buon periodo per l'UEFA nella gestione degli spostamenti dei tifosi dopo le difficoltà delle vicenda Napoli-Eintracht, con il divieto di vendita dei biglietti per i tedeschi; e quello ancora più grave che è accaduto lo scorso anno in occasione della finale di Parigi tra Liverpool e Real Madrid.