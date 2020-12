La sfida tra Udinese e Crotone, primo anticipo del martedì del turno infrasettimanale valido per la 12a giornata di Serie A si chiude senza gol. Uno 0-0 non troppo divertente, con due gol annullati a Pussetto per i friulani, entrambi per fuorigioco. Non è bastato alla squadra di casa mantenere il pallino del gioco soprattutto nella riprese, con i rossoblu che si sono difesi con ordine. S’interrompe a 3 la striscia di vittorie cosnescutive della squadra di Gotti, mentre quella di Stroppa mette in cascina un buon punto in trasferta dopo la prima vittoria con lo Spezia. Aggancio momentaneo del Crotone a Torino e Genoa, sul fondo della classifica.

L’Udinese fa la partita, ma deve fare i conti con un Crotone che come sempre gioca a viso aperto pronto a sfruttare i break del solito Messias. È proprio quest’ultimo, dopo Simy, ad impegnare Musso sempre attento tra i pali. L’unico brivido della prima frazione di gioco arriva però nell’area avversaria, quando Pussetto con un tocco al volo castiga Cordaz sfruttando un ottimo assist di De Paul. Tutto inutile: il gol viene annullato per la posizione irregolare dell’attaccante e risultato dunque che non cambia. Il match scivola verso il duplice fischio dell’arbitro, senza vere e proprie occasioni da rete, con schermaglie da una parte e dall’altra e apprensione per le condizioni di De Paul. L'argentino accusa un problema al ginocchio destro, ma decide comunque di stringere i denti e restare in campo, anche nella ripresa.

De Paul seppur non al cento per cento, e con tanto di fasciatura sotto il ginocchio, resiste e riesce anche a rendersi pericoloso. Dopo un tiro di Arslan uscito di poco, è proprio l'argentino ad impegnare Cordaz con una bella deviazione di esterno. Il Crotone, con Henrique al posto di Riviere nella seconda metà di partita non riesce a rendersi pericoloso ma rischia invece di capitolare. I friulani infatti trovano nuovamente il gol del vantaggio, ancora con Pussetto, ma anche in questa occasione la rete viene annullata per fuorigioco, del neoentrato Deulofeu. Situazione confermata anche dal Var con buona pace delle proteste bianconere. L'Udinese può invece recriminare con se stessa ad un quarto d'ora dal termine, quando Deulofeu vede De Paul tutto solo in area, ma il numero 10 invece di concludere, preferisce l'inspiegabile assist per Pussetto, disinnescato poi da Cordaz. È di fatto l'ultima occasione della partita che si chiude senza gol.