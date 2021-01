Luciano Spalletti di nuovo in panchina? Difficilissimo pensare che l'ex allenatore dell'Inter si smuova dal suo proposito di onorare fino in fondo il suo intento di rimanere fedele al contratto che lo lega ancora al club nerazzurro fino al prossimo giugno 2021. Eppure, qualche voce nelle ultime ore lo dava vicino alla carica di commissario tecnico del Cile, dove al momento è seduto in panchina Reinaldo Rueda, ormai a un passo dall'addio. Il problema di fondo è proprio legato all'ingaggio del tecnico toscano che dall'Inter – se rispetterà l'accordo – riceverà 5 milioni lordi.

Il Cile dovrebbe dunque investire pesantemente su Luciano Spalletti per farlo desistere dal suo intento di non allenare fino alla prossima estate. Quando il tecnico si separò dall'Inter aveva un contratto fino al giugno 2021 a 5 milioni lordi a stagione. Uno stipendio garantito fino al momento in cui non dovesse firmare per qualche altro club, liberando la società nerazzurra. Altrimenti Suning sarà obbligata a saldare fino all'ultimo euro del contratto in essere. L'unica via è che il Cile predisponga un accordo economicamente ricco, non inferiore (o di poco inferiore) a quanto Spalletti oggi percepisce.

L'Inter avrebbe sicuramente beneficio economico importante, non solo perché riuscirebbe a risolvere un contratto oneroso liberandosi di un peso economico non indifferente ma anche perché potrebbe muoversi contemporaneamente sul mercato. Purtroppo, Spalletti già nel recente passato aveva rifiutato altre offerte anche più allettanti del lontano Cile. Si era parlato di lui per diversi club italiani, tra cui il Milan, la Fiorentina, il Napoli e la Roma, oltre ad altre realtà estere in Arabia e in Asia.

Luciano Spalletti non allena alcun club dal 30 maggio 2019, quando aveva rotto il rapporto con l'Inter che lo aveva esonerato per fare posto ad Antonio Conte. Da quella data è però sempre sotto contratto con i nerazzurri. Adesso il Cile: tanto – se non tutto dipenderà dall'offerta della federcalcio sudamericana.