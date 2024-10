Luciano Spalletti amaro nel post Italia-Belgio: “Episodi che nulla hanno a che fare col gioco”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Amarezza per un pareggio con il Belgio arrivato dopo una gara dominata per quasi 40 minuti e poi rovinata da un fallo di Pellegrini che è costato il rosso con il VAR al centrocampista azzurro. Alla fine, dal 2-0 l'Italia ha dovuto subire il 2-2 del Belgio e ha sofferto nel finale. Per Luciano Spalletti amarezza e sconforto soprattutto per aver visto nel gioco enormi conferme ed essere stato punito per degli episodi, "che poco hanno a che vedere con tattiche di gioco".

L'amarezza di Luciano Spalletti, l'espulsione di Pellegrini decisiva

Non ci gira attorno Luciano Spalletti nel dopo partita contro il Belgio. La sua Italia ha sprecato l'occasione d'oro per dare il classico colpo del KO al Girone con la terza vittoria consecutiva che non è arrivata semplicemente per episodi da campo che hanno costretto a capitolare, in 10 contro 11. Determinante il fallo e l'espulsione col VAR a fine primo tempo di Pellegrini: "Una gara condizionata da episodi che vanno al di là delle tattiche e del gioco. Per un episodio, abbiamo pagato: noi avevamo la possibilità di giocarla bene nel secondo tempo".

La soddisfazione di una Italia che ha confermato ottimi progressi

Se il bicchiere mezzo vuoto è l'amarezza di essersela dovuta giocare per un'ora in inferiorità numerica, c'è anche l'altra faccia della medaglia, quella positiva in cui Luciano Spalletti sorride ripensando all'atteggiamento della squadra e alle conferme che ha trovato. "Più che dei due gol presi su calcio da fermo, io mi concentrerei sui palloni persi. Dopotutto loro negli spazi larghi loro hanno giocatori top che militano in squadre top. Alla fine non abbiamo mai concesso palle gol davanti a Donnarumma: non abbiamo sofferto nel gioco, loro sono stati un po' fortunati sui calci piazzati". La fiducia è totale, da parte del ct per uno spirito con cui si vuole procedere in Nations League: "Ho visto una squadra con personalità, messa benissimo in campo e le ho visto fare ciò che ha contraddistinto i ragazzi nelle gare precedenti. C'era da confermare e far vedere che eravamo capaci di pilotare le nostre capacità dentro questa partita e l'abbiamo fatto".