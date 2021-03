C'è una freccia francese nella faretra dell'Everton di Carlo Ancelotti. Lucas Digne è uno dei terzini sinistri che hanno creato il maggior numero di pericoli in fase offensiva nei cinque maggiori campionati europei negli ultimi tre anni: insieme al 27enne francese in questa speciale classifica ci sono nomi come quelli di Andrew Robertson del Liverpool, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund e Jordi Alba del Barcellona.

L'ex calciatore di Roma e Barcellona con l'arrivo del tecnico italiano sembra aver aumentato la sua fiducia sia a livello offensivo che difensivo: Digne è stato costantemente uno dei migliori dell'Everton nelle statistiche sui passaggi riusciti, nei contrasti, negli intercetti e proposizioni offensive. Il terzino sinistro transalpino è stato schierato in un ruolo di centrocampista sinistro più avanzato e gara dopo gara è diventato un pilastro creativo dell'Everton.

Questo classe 1993 gioca con un livello di intensità più alto da quando ha intrapreso il suo percorso in Inghilterra e si è adeguato ai ritmi di un calcio che concede meno pause rispetto a quello francese, italiano e spagnolo. Nonostante l'Everton abbia acquistato James Rodriguez, Digne si ritaglia il suo spazio sui calci piazzati perché il suo mancino riesce sempre ad essere pericoloso. Quando i Toffees sono in possesso la qualità di Digne emerge perché uno di quei terzini a cui piace andare e proporsi sempre. Il laterale dei Toffees è uno dei migliori nel suo ruolo sia in Premier League che a livello europeo e i numeri certificano: 22 gare (1.931′) e 6 assist per i compagni.

Dopo aver firmato un nuovo contratto, che lo ha legato al club di Liverpool fino al 2025, Lucas Digne ha affermato di essere contento di poter lavorare con Carlo Ancelotti ("È super professionale, esigente ma sa anche quando essere rilassato e calmo. Riesce a controllare una squadra in maniera incredibile”) e che il tecnico potrebbe essere l'uomo in grado di fare la differenza per portare l'Everton al successo. Intanto è l'allenatore italiano ad aver trovato un uomo su cui fare affidamento e Digne è diventato nel tempo un esempio per prestazioni, etica del lavoro e per leadership.