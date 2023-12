Lozano racconta l’inferno con Gattuso al Napoli: “Piansi con mia moglie disperato” Hirving Lozano ricorda i momenti terribili passati con Rino Gattuso al Napoli: “Non sapeva nemmeno dove giocavo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Nel PSV che sta dominando il campionato olandese, con 10 punti di vantaggio sul Feyenoord quando manca una giornata al termine del girone d'andata, c'è tanta parte di Hirving Lozano. Il 28enne attaccante messicano è subito diventato un elemento importante per il tecnico Peter Bosz e lo ha ripagato con ottime prestazioni, condite da gol e assist. Fermo ai box per un problema fisico nell'ultimo periodo, ‘Chucky' ha messo assieme finora 14 presenze con 5 reti e 2 assist, ritrovando fiducia nel club dove era esploso al suo arrivo in Europa nel 2017 e tornando ad essere uomo mercato. Il capitolo Napoli è stato chiuso nella maniera più meravigliosa possibile con lo Scudetto, ma in precedenza le cose in azzurro non erano andate benissimo per Lozano con Gattuso.

Hirving Lozano con la coppa dello Scudetto vinto col Napoli nella scorsa stagione

Quanto il nazionale messicano abbia sofferto all'arrivo del tecnico calabrese sul Golfo lo svela lo stesso Lozano in una chiacchierata con Hugo Sanchez. L'attaccante esterno era approdato al Napoli nell'estate del 2019, in un'operazione da 40 milioni avallata dall'allora tecnico Carlo Ancelotti. L'esonero di quest'ultimo a dicembre e il suo avvicendamento con Gattuso segnò l'inizio di un periodo terribile per Lozano, che con la nuova gestione finì ai margini.

"C'erano problemi e hanno cacciato Ancelotti. Arrivò Gattuso, non mi conosceva. Non sapeva nemmeno dove giocavo, ma non mi ha mai chiesto nulla – ricorda oggi Lozano – Quando sei un calciatore dici: ‘Wow! Le cose non stanno andando bene qui'. Sono stato sempre in panchina. Quindi quell'anno fu terribile, piansi con mia moglie disperato. Ti rendi conto che sei migliore di tanti lì e ti chiedi: ‘Perché non mi mettono dentro? Perché non me lo permetti?'".

Lozano con Gattuso nell'ottobre del 2020: le cose tra i due erano migliorate

La situazione del ‘Chucky' tuttavia cambiò nella sua seconda stagione al Napoli, in cui trovò più spazio con Gattuso, col quale le cose migliorarono: "Mi è costato molto lavoro nei dialoghi – racconta ora – ha iniziato a parlarmi di più, perché non mi conosceva, anche se nel primo anno non abbiamo scambiato alcuna parola. Poi si stava avvicinando e al secondo anno il suo staff tecnico mi ha parlato".