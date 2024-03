Lotito sulle dimissioni di Sarri alla Lazio: “Tradito da comportamenti striscianti di alcune persone” Claudio Lotito dice la sua sulle dimissioni da allenatore della Lazio di Maurizio Sarri: “Una cosa inaspettata, un fulmine a ciel sereno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

"Dimissioni di Sarri? Una cosa inaspettata, un fulmine a ciel sereno. Sarri è stato tradito dai comportamenti di alcune persone, c'è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo". Queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore dei biancocelesti in un'intervista al TG1.

Nelle scorse ore era arrivata la comunicazione ufficiale da parte della società biancoceleste in merito al fatto che sarebbe rimasto solo Giovanni Martusciello mentre il resto dello staff tecnico di Sarri avrebbe lasciato Formello così come l'ormai ex allenatore: "La S.S. Lazio rende noto che l'intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".

Nelle scorse ore si erano susseguite diverse voci su un confronto molto acceso tra Lotito e alcuni calciatori, con Alessio Romagnoli si era rivolto al suo presidente a muso in merito al ritiro punitivo che era previsto per la squadra dopo la sconfitta con l'Udinese: "Io non ci vado, mandami pure via".

Poche ore dopo è arrivata la smentita da parte del difensore ma l'ambiente in casa Lazio non è per nulla tranquillo e le tensioni si sarebbero elevate dopo le dimissioni di Maurizio Sarri.

Intanto, nelle scorse ore sono stati confermati i contatti tra Igor Tudor e Lotito. A riportare questa notizia Alfredo Pedullà e Matteo Moretto. L'allenatore croato sarebbe già a Roma per incontrare il presidente biancoceleste. L’ex tecnico di Verona e Olympique Marsiglia aveva dato disponibilità ma ha chiesto un contratto fino al 30 giugno 2025.