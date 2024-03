Martusciello è rimasto solo alla Lazio dopo l’addio di Sarri: si è dimesso tutto lo staff tecnico Giovanni Martusciello è l’unico elemento legato a Maurizio Sarri rimasto alla Lazio dopo le dimissioni dell’allenatore toscano. Oggi il club biancoceleste ha ufficializzato la risoluzione contrattuale di tutto il resto dello staff tecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio è ancora nel caos dopo le dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore dei biancocelesti. A seguito della sconfitta interna contro l'Udinese, la panchina è stata momentaneamente affidata a Giovanni Martusciello che di fatto resta l'unico appartenente allo staff tecnico di Sarri a restare a Formello. È stato proprio lui a dirigere l'allenamento odierno della Lazio senza più alcun componente del team del tecnico toscano ad accompagnarlo in campo. Al suo fianco c'era il solo Fonte, legato direttamente alla Lazio così come Viotti che si è invece occupato dei portieri.

Nella giornata di oggi infatti i cinque collaboratori dello staff di Sarri hanno definito la risoluzione dei propri contratti con il presidente Claudio Lotito. Ad annunciarlo è stata proprio la Lazio: "La S.S. Lazio rende noto che l'intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali".

Resta dunque da capire cosa accadrà nell'immediato futuro per una Lazio che sarebbe alla caccia di un traghettatore che possa però anche continuare sulla panchina biancoceleste anche per la prossima stagione. Martusciello guiderà la Lazio in occasione della prossima sfida contro il Frosinone, poi bisognerà capire cosa deciderà Lotito. I nomi caldi in questo momento sono tre, quello maggiormente in lizza è Igor Tudor ma non si escludono colpi di scena dell'ultim'ora.

Sembrano al momento tramontate le ipotesi Klosse, Rocchi e Brocchi mentre prendono quota anche quelle rappresentate da Lionel Scaloni, attuale Ct dell’Argentina campione del mondo che ha giocato nella Lazio dal 2009 al 2013, e Gennaro Gattuso. Quest'ultimo è reduce dall'esperienza in Francia al Marsiglia. L'intenzione di Lotito è quella dunque di prendere sin da subito un allenatore che possa subito ambientarsi in questo finale di stagione per poi iniziare al meglio la prossima annata.