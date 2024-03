La Lazio è una polveriera, Lotito affrontato da un giocatore davanti a tutti: “Mandami pure via” Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno scoperchiato il calderone dei veleni in casa Lazio. Situazione esplosiva, Claudio Lotito affrontato a muso duro davanti a tutti: “Io in ritiro non ci vado, mandami pure via”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Maurizio Sarri è già il passato alla Lazio, superato da altre urgenze: decidere se concludere la stagione col vice Martusciello in panchina, ufficializzato stamattina come nuovo tecnico dopo le dimissioni del toscano, oppure affidarsi ad un traghettatore con un passato biancoceleste, da scegliere tra i vari Rocchi, Klose e Brocchi. E poi ancora la questione ritiro, prima annunciato dopo l'ultima sconfitta casalinga con l'Udinese e poi abiurato oggi dalla società, stante la forte contrarietà della squadra, manifestata in un animato confronto di ben tre ore andato in scena ieri sera tra Claudio Lotito e i giocatori. Già in precedenza Alessio Romagnoli si era rivolto al suo presidente a muso duro quando aveva annunciato il ritiro: "Io non ci vado, mandami pure via".

Claudio Lotito esultante dopo la vittoria della Lazio sul Bayern all'andata degli ottavi di Champions: era il 14 febbraio, sembra passato un secolo

Martedì è stata una giornata sportivamente drammatica per la Lazio, che ha dovuto prendere atto – non senza sorpresa – delle dimissioni di un Sarri ormai completamente svuotato dopo la devastante striscia di quattro sconfitte consecutive, che portano a dodici il numero complessivo nella stagione. Prima la comunicazione al Ds Fabiani, poi il breve discorso alla squadra che si è allenata soltanto in palestra con lo staff tecnico, e poi ancora il tentativo – giudicato solo di facciata dall'allenatore, che se n'è andato via stizzito – di alcuni senatori di convincerlo a fare marcia indietro.

Che le acque fossero agitatissime lo si era già capito lunedì sera, quando a caldo dopo la sconfitta con l'Udinese il ventre dell'Olimpico aveva visto andare in scena un battibecco furioso tra Lotito e Romagnoli al momento della comunicazione del ritiro: "Io non ci vado, mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso", sono state le parole del 29enne difensore riportate da Il Messaggero. Il riferimento è ai rinnovi contrattuali o agli adeguamenti dei medesimi, evidentemente promessi da Lotito e non seguiti dai fatti.

Alessio Romagnoli è alla seconda stagione nella Lazio, titolarissimo nella difesa biancoceleste

La questione ritiro è stata poi ieri sera al centro della lunghissima riunione – anch'essa molto movimentata – tra presidente e squadra nella sala stampa di Formello. I toni sarebbero stati molto accesi, con Hysaj e Luis Alberto tra i più vivaci nel rispondere alle accuse di Lotito. Alla fine il ritiro è durato un solo giorno: oggi è stato cancellato e i calciatori hanno abbandonato il centro sportivo della Lazio per fare ritorno a casa. Ma è chiaro che se il clima è questo, sarà molto dura per Martusciello o chi per lui tenere la barca a galla nel mare in tempesta.