La Lazio perde il treno per l'Europa, l'Udinese sbanca l'Olimpico: Lucca e Zarraga firmano l'1-2 L'Udinese batte 2-1 la Lazio all'Olimpico grazie ai gol di Lucca e Zarraga: sconfitta pesante per i biancocelesti che vedono allontanarsi la zona Europa, vittoria fondamentale invece per i friulani che si allontanano dalla zona retrocessione.

A cura di Michele Mazzeo

Sconfitta interna pesantissima per la Lazio battuta 2-1 dall'Udinese all'Olimpico nel posticipo della 28ª giornata della Serie A 2023-2024. Terzo K.O. consecutivo per la formazione biancoceleste che scivola ora a -11 dal quarto posto e -8 dalla Roma che occupa in questo momento quella quinta posizione che, grazie al ranking Uefa, potrebbe valere l'ultimo posto a dare l'accesso alla prossima Champions League. Vittoria importantissima invece per l'Udinese che si porta +3 dalla zona retrocessione.

Una sconfitta, quella rimediata dalla Lazio, arrivata al termine di un match che aveva visto gli uomini di Maurizio Sarri (in tribuna causa squalifica) partire forte e creare diverse occasioni da rete in avvio con Mattia Zaccagni (che prima colpisce un palo e poi non riesce a centrare lo specchio della porta con una deviazione di coscia sul potente cross teso proveniente dalla destra), con Luis Alberto e Immobile che difettano però nella mira al momento della conclusione. Dopo mezzora di dominio laziale si sveglia però l'Udinese che per due volte va vicina al gol del vantaggio prima con il tiro ravvicinato di Kamara e poi con il colpo di testa di Lautaro Giannetti ma in entrambe le occasioni è provvidenziale Provedel che dunque consente alla sua squadra di andare sullo 0-0 all'intervallo.

In avvio di ripresa cambia tutto e non solo perché tra i padroni di casa c'è Isaksen al posto di un Felipe Anderson che nel primo tempo si era acceso solo a sprazzi. A partire fortissimo è infatti l'Udinese che dopo appena due minuti trova la rete dello 0-1 con Lorenzo Lucca che in scivolata batte Provedel sul tiro-cross di Kamara. La reazione della Lazio è immediata con Zaccagni che si invola sulla corsia mancina e arriva fino in fondo facendo partire un cross che viene deviato da Lautaro Giannetti con il pallone che sorprende Okoye e si insacca alle sue spalle con il risultato che torna immediatamente in parità. Ma l'avvio pirotecnico di secondo tempo non si è ancora concluso: passano altri due minuti e gli ospiti si riportano in vantaggio con la potente conclusione di Zarraga che beffa ancora l'estremo difensore biancoceleste.

Il nuovo vantaggio dell'Udinese fa sbandare inizialmente i padroni di casa che faticano a riorganizzarsi per tentare di riportare in parità il match. A suonare la carica è però una veloce ripartenza condotta da Isaksen e Lazzari che a tu per tu con Okoye però si vedono sbarrare la strada da un doppio intervento del portiere friulano. I biancocelesti provano allora ad assediare l'area avversaria ma anche la conclusione da posizione defilata di Immobile sbatte sul numero uno della formazione guidata da Cioffi. Sarri, tramite il vice Martusciello, prova allora ad invertire la rotta pescando dalla panchina con Castellanos e Kamada mandati in campo al posto di Immobile e Cataldi, ma l'occasione da rete migliore capita sui piedi di Lorenzo Lucca che sbaglia un facile controllo in area favorendo l'intervento di Provedel. Nel finale la Lazio prova la mossa della disperazione con Pedro che entra al posto di Luis Alberto per passare ad un 4-2-4 ultraoffensivo ma nemmeno questa porta i risultati sperati con il muro dell'Udinese (in dieci uomini negli ultimi minuti di recupero per l'espulsione di Nehuen Perez) che nel finale respinge tutte le iniziative dei padroni di casa portando a casa una vittoria dal pesantissima sia per quel che riguarda la lotta salvezza che per quel che concerne la corsa per un posto nelle prossime competizioni europee.