Lotito contro Mourinho negli spogliatoi mentre un uomo nudo scappava: “Ma che è ‘sta roba?” Il fatto risale al derby giocato a marzo della scorsa stagione. Da un battibecco tra calciatori nasce il confronto tra il numero uno della Lazio e il tecnico portoghese: “Oh, io sono il presidente Lotito. Qui sei a casa mia e tu sei un dipendente! Chiaro?! E porta rispetto!”.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha raccontato l'episodio del derby dell'anno scorso.

"Ma che è ‘sta roba?!". L'espressione che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa quando racconta cosa accadde dopo il derby con la Roma della scorsa stagione dice tutto. Restò meravigliato e un po' in imbarazzo quando si accorse che nella pancia dello stadio Olimpico, in quei corridoi che mettono in comunicazione gli ambienti riservati alle squadre, c'era il difensore giallorosso, Mancini, che s'aggirava nudo. "Sì… nudo! Ma non nel senso che era in mutande… non aveva proprio addosso".

Nel folklore di un match che non sarà mai una partita normale, come le altre, c'è anche questa gag che sembra uscita da una pellicola di un film-commedia girato nel mondo del pallone. Il fatto risale a marzo scorso quando, dopo un incontro terminato con 3 espulsi (Marusic dei biancocelesti, Ibanez e Cristante dei giallorossi) e la rete pesante segnata da Zaccagni, la tensione accumulata in campo trova sfogo al triplice fischio anche negli spogliatoi.

Il tecnico portoghese, Mourinho, protagonista del botta e risposta col massimo dirigente.

L'adrenalina è ancora in circolo, Romagnoli della Lazio e Mancini della Roma hanno qualcosa da dirsi. Lo fanno senza troppi complimenti. "Pezzo di m…", dice il centrale della ‘magica'. Glielo urla a muso duro, senza pensarci due volte sopra, infischiandosene anche del fatto che fosse completamente svestito. Il motivo? L'avversario aveva sbeffeggiato i tifosi romanisti all'uscita dal campo: "Ora non gridate più?" era la frase rivolta al pubblico, zittito dalla sconfitta.

Lotito si trovava lì in quel momento. Ha assistito alla scena e non ha potuto fare a meno di reagire. "Stavo passando attraverso il tunnel – le parole nel podcast di @the_journalai – e mi accorsi che c'era un calciatore nudo. La partita era Lazio-Roma, quindi a casa mia, e lui inveiva contro un nostro calciatore. Mi sono detto: ma che è ‘sta roba… E mi sono fermato per capire. È stato allora che Mourinho è uscito dallo spogliatoio e ha urlato: Che ca… vuoi!".

Romagnoli e Mancini protagonisti del battibecco nello spogliatoio.

Quell'atteggiamento venne censurato dal massimo dirigente con la massima severità. "Nella vita ci sono ruoli che vanno rispettati. Una persona inviata a casa deve comportarsi in maniera corretta… e io risposi a Mourinho: Scusi, lei chi è? Lui diceva: Non guardare i miei…! E io aggiunsi: Oh, io sono il presidente Lotito. Qui sei a casa mia e tu sei un dipendente! Chiaro?! E porta rispetto!". Com'è andata a finire? "È intervenuto quell'altro e sono scappati. Mancini è scappato nudo".

Nell'intervista c'è stato spazio anche a un altro aneddoto legato alle vicende della Lazio. Il riferimento è al soprannome "Lotirchio" che qualcuno gli ha affibbiato attaccandolo per la presunta, scarsa propensione agli investimenti. Lotito sbuffa un po' e sorride ma non si sottrae affatto alla questione. Anzi, la spiega con dovizia di particolari.

"Quando ho preso la Lazio l'ho trovata in una situazione economica durissima. Per riportare il club in equilibrio finanziario ho dovuto assumere una posizione molto netta, riducendo gli investimenti. Ecco perché hanno coniato quel termine… Lotirchio. Però grazie alla mia gestione nel corso degli anni la Lazio è diventata una delle società più solide, che ha un ottimo patrimonio sia immobiliare sia sportivo per il valore dei calciatori. E poi dopo la Juve è quella che ha vinto più trofei di tutti".