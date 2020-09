Loris Karius giocherà con l'Union Berlino. Il portiere tedesco che ebbe, ahi lui, popolarità enorme a causa degli errori commessi nella finale di Champions League del 2018, era rientrato al Liverpool dal prestito biennale al Besiktas. Karius tornerà così a giocare in patria, la notizia l'ha data sui social il club campione d'Inghilterra.

Karius passa all'Union Berlino

Era tornato dal Besiktas al Liverpool, con i suoi vecchi compagni si è allenato per un paio di mesi, in attesa di un'altra sistemazione, e nell'ultima settimana del mercato ha trovato un nuovo ingaggio. Karius giocherà con l'Union Berlino, squadra tedesca che lo scorso anno ha disputato il suo primo campionato in Bundesliga della sua storia e che anche in questa stagione cercherà di salvarsi, e proverà a farlo anche con Karius.

Le papere nella finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool

Classe 1993, giovanissimo passa alle giovanili del Manchester City, Karius torna in patria quando ha diciotto anni e con il Mainz cresce tantissimo, gioca per quattro stagioni prima di passare al Liverpool, fortemente voluto da Jurgen Klopp che lo sceglie come nuovo portiere dei Reds, e prende il posto di Mignolet. Karius non gioca tantissimo in campionato, 29 partite in due stagioni, ma Klopp lo sceglie come portiere di coppa e gli fa giocare tutte le partite della Champions League 2017-2018. L'ultima, la finalissima contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, è per lui indimenticabile. Commette due errori grossolani, il primo condanna i Reds, che poi si rifaranno vincendo il trofeo dopo un anno. Ma Karius quella coppa non la solleva, perché viene ceduto al Besiktas, due stagioni tutt'altro che indimenticabili in cui gli errori continuano e le presenze scarseggiano, e prima della fine della stagione il club turco annuncia che non lo conferma. Ora c'è l'Union Berlino.