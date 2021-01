Il destino di Dzeko è tutto da decidere, ma anche se il bomber rimarrà un calciatore della Roma non avrà più la fascia di capitano. L'attaccante che era stato nominato capitano dopo l'addio di Florenzi lo scorso anno dopo la lite con Fonseca è finito fuori squadra contro lo Spezia e se anche tornerà in campo contro il Verona domenica sera non indosserà più la fascia, che ora appartiene in modo totale a Lorenzo Pellegrini, che era già il vice-capitano e che l'ha portata già in occasione dell'ultima partita di campionato.

Pellegrini era già il vero capitano della Roma

La fascia di capitano se l'è guadagnata sul campo Pellegrini, che quindi raccoglie l'eredità degli ex compagni di squadra romani Totti, De Rossi e Florenzi. Ha dimostrato di essere un capitano nel caos di Roma-Spezia di Coppa Italia. Quando Fonseca ha optato per il sesto cambio con lucidità il centrocampista gli ha detto che sei cambi non si potevano fare. Il tecnico è andato per la sua strada e ha perso partita e credibilità.

E poi è stato determinante pochi giorni dopo in occasione della partita di campionato con lo Spezia che la Roma ha vinto per 4-3, con gol decisivo del capitano al 92′ (dopo che lo Spezia aveva realizzato il gol del pareggio, o meglio del 3-3, all'89' con l'ex Verde. Un gol fondamentale per la stagione dei giallorossi ma anche per Fonseca che forse con un pareggio sarebbe saltato. Nelle due partite con lo Spezia, che in un modo o nell'altro segnano l'annata della Roma, Pellegrini ha fatto il capitano e la fascia se l'è meritata. Ora si spera che non debba ancora cambiare il proprietario della fascia, com'è accaduto troppo spesso in questi ultimi tre anni e mezzo.