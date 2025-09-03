Lookman c’è, Lukaku no: tutte le liste di Napoli, Atalanta, Inter e Juve per la Champions League
Come da regolamento, subito chiusa la sessione di calciomercato, ecco tutte le liste dei club presentate all'UEFA per le Coppe. In Champions League hanno presentato le proprie scelte Atalanta, Napoli, Juventus e Inter mentre per l'Europa League l'elenco dei giocatori è stato presentato da Bologna e Roma, mentre la Fiorentina ha reso nota quella di Conference.
Non ci sono grandi sorprese o ribaltoni: in casa Inter c'è l'unico acquisto di mercato, Akanji inserito regolarmente tra i difensori mentre Pio Esposito è on Lista B. A Napoli, Conte ha escluso l'infortunato Lukaku per il resto nessuna novità così come in casa Juventus. Juric, in accordo con la società, ha invece deciso di inserire in lista anche Ademola Lookman malgrado i rapporti col giocatore siano ai minimi termini, segnale forte con cui ha ribadito la volontà di tenere l'attaccante nigeriano malgrado tutto.
La lista Champions dell'Atalanta
- Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
- Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini,Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta
- Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic
- Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca
La lista Champions dell'Inter
- Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro
- Difensori: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries
- Centrocampisti: Barella, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski
- Attaccanti: Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram
La lista Champions della Juventus
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
- Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Miretti, McKennie
- Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Openda, David
La lista Champions del Napoli
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini
- Difensore: Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
- Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTominay, Vergara
- Attaccanti: Ambrosino, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano
La Lista per l'Europa League del Bologna
- Portieri: Skorupski, Ravagliai
- Difensori: Holm, Heggem, Casale, Zortea, Lykogiannis, Lucumi, Miranda,, Vitiki
- Centrocampisti: Pobega, Moro, Freuler, Ferguson, Pessina, Fabbian
- Attaccanti: Orsolini, Castro, Bernardeschi, Rowe, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi
La lista della Roma per l'Europa League
- Portieri: Svilar, Gollini
- Difensori: Ndicka, Mancini, Ghilardi, Celik, Hermoso, Tsimikas, Angelino, França, Rensch, Sangarè, Ziolkowskii
- Centrocampisti: Cristante, Koné, El Aynaoui, Pellegrini
- Attaccanti: El Shaarawy, Dybala, Dovbyk, Ferguson, Bailey, Soulè
La lista della Fiorentina per la Conference League
- Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini, Leonardelli
- Difensori: Dodo, Gosens, Lamptey, Parisi, Pongracic, Marì, Ranieri, Viti, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Kospoi
- Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Gudmundsson, Mandragora, Ndour, Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson, Sabirigli
- Attaccanti: Dzeko, Kean, Piccoli,Braschi