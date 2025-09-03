Lookman c’è, Lukaku no: tutte le liste di Napoli, Atalanta, Inter e Juve per la Champions League

Sono state presentate tutte le liste delle italiane impegnate in Europa: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in Champions. Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. Lukaku infortunato, escluso da Conte. Chivu subito con Akanji, JUve nessuna sorpresa. L’Atalanta inserisce anche Lookman.

Come da regolamento, subito chiusa la sessione di calciomercato, ecco tutte le liste dei club presentate all'UEFA per le Coppe. In Champions League hanno presentato le proprie scelte Atalanta, Napoli, Juventus e Inter mentre per l'Europa League l'elenco dei giocatori è stato presentato da Bologna e Roma, mentre la Fiorentina ha reso nota quella di Conference.

Non ci sono grandi sorprese o ribaltoni: in casa Inter c'è l'unico acquisto di mercato, Akanji inserito regolarmente tra i difensori mentre Pio Esposito è on Lista B. A Napoli, Conte ha escluso l'infortunato Lukaku per il resto nessuna novità così come in casa Juventus. Juric, in accordo con la società, ha invece deciso di inserire in lista anche Ademola Lookman malgrado i rapporti col giocatore siano ai minimi termini, segnale forte con cui ha ribadito la volontà di tenere l'attaccante nigeriano malgrado tutto.

La lista Champions dell'Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

La lista Champions dell'Inter

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro

La lista Champions della Juventus

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

La lista Champions del Napoli

Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini

La Lista per l'Europa League del Bologna

Portieri: Skorupski, Ravagliai

La lista della Roma per l'Europa League

Portieri: Svilar, Gollini

La lista della Fiorentina per la Conference League