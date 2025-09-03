Calcio
video suggerito
video suggerito

Lookman c’è, Lukaku no: tutte le liste di Napoli, Atalanta, Inter e Juve per la Champions League

Sono state presentate tutte le liste delle italiane impegnate in Europa: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta in Champions. Roma e Bologna in Europa League e Fiorentina in Conference. Lukaku infortunato, escluso da Conte. Chivu subito con Akanji, JUve nessuna sorpresa. L’Atalanta inserisce anche Lookman.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Come da regolamento, subito chiusa la sessione di calciomercato, ecco tutte le liste dei club presentate all'UEFA per le Coppe. In Champions League hanno presentato le proprie scelte Atalanta, Napoli, Juventus e Inter mentre per l'Europa League l'elenco dei giocatori è stato presentato da Bologna e Roma, mentre la Fiorentina ha reso nota quella di Conference.

Non ci sono grandi sorprese o ribaltoni: in casa Inter c'è l'unico acquisto di mercato, Akanji inserito regolarmente tra i difensori mentre Pio Esposito è on Lista B. A Napoli, Conte ha escluso l'infortunato Lukaku per il resto nessuna novità così come in casa Juventus. Juric, in accordo con la società, ha invece deciso di inserire in lista anche Ademola Lookman malgrado i rapporti col giocatore siano ai minimi termini, segnale forte con cui ha ribadito la volontà di tenere l'attaccante nigeriano malgrado tutto.

La lista Champions dell'Atalanta

  • Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
  • Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini,Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta
  • Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic
  • Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca
Immagine

La lista Champions dell'Inter

  • Portieri:  Sommer, Martinez, Di Gennaro
  • Difensori:  Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries
  • Centrocampisti:  Barella, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski
  • Attaccanti:  Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram

La lista Champions della Juventus

  • Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
  • Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Miretti, McKennie
  • Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Openda, David
Immagine

La lista Champions del Napoli

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini
  • Difensore: Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
  • Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTominay, Vergara
  • Attaccanti: Ambrosino, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano

La Lista per l'Europa League del Bologna

  • Portieri: Skorupski, Ravagliai
  • Difensori: Holm,  Heggem,  Casale, Zortea, Lykogiannis, Lucumi,  Miranda,, Vitiki
  • Centrocampisti: Pobega, Moro, Freuler, Ferguson, Pessina, Fabbian
  • Attaccanti: Orsolini,  Castro, Bernardeschi,  Rowe,  Odgaard, Dallinga, Cambiaghi
Immagine

La lista della Roma per l'Europa League

  • Portieri: Svilar, Gollini
  • Difensori: Ndicka, Mancini, Ghilardi, Celik, Hermoso, Tsimikas, Angelino, França, Rensch, Sangarè, Ziolkowskii
  • Centrocampisti: Cristante, Koné, El Aynaoui, Pellegrini
  • Attaccanti: El Shaarawy, Dybala, Dovbyk, Ferguson, Bailey, Soulè

La lista della Fiorentina per la Conference League

  • Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini, Leonardelli
  • Difensori: Dodo, Gosens, Lamptey, Parisi, Pongracic, Marì, Ranieri, Viti, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Kospoi
  • Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Gudmundsson, Mandragora, Ndour, Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson, Sabirigli
  • Attaccanti: Dzeko, Kean, Piccoli,Braschi
Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
US Open
Nella notte italiana Musetti sfida Sinner per la semifinale. E Djokovic ha Alcaraz nel mirino
Lorenzo Musetti ha in serbo qualcosa per Jannik Sinner: "Al solo pensiero mi sembra d'impazzire"
Djokovic improvvisa un ballo dopo la bella vittoria contro Fritz: "Mia figlia mi darà un voto domani"
La “maledizione” di Drake incombe su Sinner: ha scommesso una cifra enorme sul trionfo
Jannik svela lo stratagemma che usa per capire in anticipo dove batterà il suo avversario
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views