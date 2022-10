L’ombra dell’esonero su Xavi dopo i ko con Real e Inter: “Devo solo vincere, siamo il Barcellona” Doveva essere l’uomo della provvidenza sulla panchina di un Barça sull’orlo del collasso finanziario e condannato a vincere almeno un trofeo. Oggi, con un piede in Europa League e il Clasico perso malamente, Xavi è sotto osservazione: “Il mio esonero? Lo capirei”

A cura di Alessio Pediglieri

Lamentarsi non paga più, almeno se lo si fa a Barcellona e da allenatore del Barcellona. Questo è l'amaro resoconto fatto da Xavi dopo le sconfitte e le delusioni con il Real Madrid nel Clasico di Liga e con l'Inter in Champions League dove in due partite ha raccolto un solo punto. Il tecnico del Barça lo ha ammesso amaramente alla vigilia della ripresa del campionato spagnolo che sta vedendo un ambiente catalano quasi vicino alla rassegnazione collettiva, che ha provato a scuotere alzando i toni soprattutto dopo la prima sfida con i nerazzurri.

Un tentativo per cambiare l'inerzia, ma senza risultato. Xavi aveva contribuito a scaldare l'ambiente attorno alla squadra, attirando l'attenzione su quanto accaduto a San Siro, con il famoso rigore negato e padre di feroci polemiche in Spagna, ma l'esito sperato non è arrivato: con l'Inter al Camp Nou è arrivato solo un amaro pareggio, quasi inutile ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions, e con il Real Madrid nel Clasico una sonora sconfitta: "C'è sempre un avversario che ti rende le cose difficili", ha ammesso amaramente rivivendo la sfida contro la squadra di Ancelotti.

Un momento delicatissimo, dunque, perché l'obiettivo del Barcellona è la condanna a vincere almeno un titolo. Lo dice il bilancio societario che ha investito anche in estate in attesa di rientrare grazie ai successi del campo e in questo senso, l'eventuale uscita nella prima fase di Champions League, costituirebbe un'enorme falla nei piani di Laporta. Così in un paio di settimane, la tensione è salita ai massimi livelli attorno alla squadra con Xavi che ha provato a farsi scudo ricevendo dall'ambiente blaugrana enorme fiducia. Ma sa perfettamente che l'onda lunga successiva al mezzo fallimento in Europa per colpa dell'Inter e l'ombra del Real in Liga possono far cambiare drasticamente tutto.

Xavi in piena trance agonistica anche al Camp Nou, in Barcellona–Inter di Champions League

"Ho provato a lamentarmi a lungo il giorno subito dopo Inter-Barcellona, ponendo l'attenzione sugli arbitri, anche se parto sempre da un presupposto preciso e cioè la loro onestà. Ma anche lamentarsi non è servito a nulla". Tanto che nel match di ritorno è arrivato un quasi inutile pari e nel Clasico il ko. "La mia filosofia non cambia, l'obiettivo resta sempre lo stesso e anche se dovessimo scivolare in Europa League non cambierà. Devo solo vincere, vincere un titolo. E' l'ambizione del club, di questa rosa e non cambia neanche davanti alle tante critiche che mi sono arrivate in settimana. Esonero? Lo capirei. Se non vinco, verrà qualcun altro. Siamo il Barcellona".

Nessuno pronuncia apertamente quella parola, anche perché il Barcellona non si potrebbe permettere a libro paga due allenatori in contemporanea. E questa situazione rischia di tramutarsi per Xavi in una condanna che durerà almeno fino a fine stagione, che si dovrà chiudere obbligatoriamente con un nuovo trofeo in bacheca. Non sarà facile, la rosa è giovanissima, tantissimi sono gli innesti – anche se di qualità – che sono al Barça solamente al primo anno da Lewandowski a Kessiè, da Koundè a Christensen e Raphinha. Mentre è da anni che non si riprende a vincere con continuità: negli ultimi tre anni il club ha vinto solamente una Coppa (con Koeman), per il resto solo delusioni. Xavi lo sa: "Insistendo si può continuare e provare a riuscirci". Ma intanto le occasioni sono sempre meno e la tensione sale.