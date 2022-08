Il Barcellona ce l’ha fatta: registrati i contratti, ma ha dovuto vendere un altro pezzo del suo impero Alla vigilia della prima giornata di campionato, i catalani quadrano i conti e registrano i contratti di Lewandowski, Sergi Roberto, Kessié, Christense e Dembélé. Come ha fatto il Barça a trovare i milioni necessari?

Robert Lewandwoski. Il Barcellona è riuscito a registrare il suo contratto in tempo per il debutto nella Liga.

Non è come recarsi al monte dei pegni per racimolare soldi privandosi di oggetti personali ma l'esempio è abbastanza efficace. Nell'immediata vigilia dell'inizio del campionato, il Barcellona trova i capitali necessari a perfezionare il tesseramento di quattro calciatori che aveva ingaggiato nelle scorse settimane e di cui non aveva potuto registrare i contratti per le difficoltà finanziarie e il tetto salariale imposto dalla Liga.

Clamorosa l'indiscrezione secondo sui addirittura Kessié e Christensen, che in blaugrana erano arrivati a costo zero, avrebbero potuto svincolarsi a costo zero usufruendo di una clausola inserita nel loro contratto. Non sarà così resteranno in Catalogna. Oltre all'ex milanista e all'ex Chelsea sono stati depositati anche i documenti relativi a Lewandowski, Sergi Roberto e Dembélé (in questo caso si tratta di rinnovi). Tutti saranno regolarmente a disposizione di Xavi contro il Rayo.

Al centro, da sinistra, Raphinha e Christensen. I blaugrana sono riusciti a tesserarli ufficialmente.

Tutti meno uno. Si tratta di Jules Koundé, ex difensore centrale del Siviglia, che dovrà attendere la prossima leva per subentrare in rosa. Potrà accadere solo a due condizioni: o che il Barça riduca ulteriormente il suo monte ingaggi oppure – ed è questa la strada più battuta – che si liberi un posto attraverso la cessione di Braithwaite, Umtiti, Frenkie de Jong, Dest oppure Aubameyang.

Finito? Niente affatto. I blaugrana hanno messo in piedi un'operazione articolata con il Chelsea. Anche in questo caso perché si perfezioni serve che ‘uno valga uno'. La proposta di trasferimento di Marcos Alonso è sospesa fino a quando non verrà risolta la situazione spinosa di Frenkie de Jong e del suo contratto dorato: in buona sostanza, non ci sarà via libera alla partenza del laterale a meno che l'olandese – che piace al club di Stamford Bridge – non dia il proprio assenso.

Risolta anche la posizione di Franck Kessié: l’ex milanista non si svincolerà a costo zero, resta in Catalogna.

Dove e come ha fatto il Barça a trovare i milioni necessari? Attraverso la vendita di un altro 24,5% di Barça Studios, finito nelle mani della società Orpheus Media di Jaume Roures (co-fondatore di Mediapro). Si tratta di un altro pezzo dell'impero mediatico dei catalani che avevano già ceduto un'altra quota del 24,5% a Socios.