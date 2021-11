L’omaggio della CONMEBOL a Maradona, una stella col suo nome: “Brillò in terra, illuminerà il cielo” In occasione del primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona la CONMEBOL ha deciso di omaggiarlo dando il suo nome ad una stella.

A cura di Vito Lamorte

Ad un anno dalla morte di Diego Armando Maradona sono stati tantissimi gli omaggi per il Pibe de Oro. La scomparsa del più forte calciatore della storia è stata ricordata dappertutto e nei luoghi dove il Diez ha trascorso la sua vita ci sono state delle celebrazioni emotivamente più coinvolgenti, come l'inaugurazione della stadio davanti allo stadio di Napoli e il via vai di gente ai Quartieri Spagnoli della città campana. Chi, però, ha stupito tutti per la sua originalità in questo caso è stata la CONMEBOL: l'istituzione che governa il cacio in America Latina ha letteralmente battezzato una stella con il nome del fuoriclasse argentino.

L'omaggio è stato reso pubblico sull'account Twitter ufficiale dell'ente nel pomeriggio di ieri con un video dal grande impatto emotivo: "Da oggi, alle coordinate RA: 12h 08m 21.5s DEC: -50°50′ 16.8″, ci sarà una stella ricca di gol e dribbling battezzata con il nome di ‘Maradona'. Perché ha brillato sulla terra e ora ci illuminerà dal cielo".

Nel video di tributo all'ex calciatore di Argentinos Juniors, Boca, Barcellona e Napoli la CONMEBOL ha aggiunto una dedica finale: "Illuminava ogni campo con i suoi dribbling. I suoi bagliori si vedevano in ogni angolo del pianeta. Ha brillato sempre di luce propria. Era la più brillante delle stelle. Ora una stella porterà il suo nome: Maradona. Brillava sulla Terra, ora illuminerà il cielo".

Ieri la CONMEBOL ha tenuto un evento in cui ha invitato i suoi compagni campioni della nazionale argentina che ha vinto il Mondiale in Messico nel 1986 ed è stato trasmesso attraverso sul canale Facebook ufficiale dell'istituzione: alla manifestazione hanno partecipato Nery Pumpido, Giusti, Ruggeri, Checho Batista e Burruchaga.

Un'intera giornata dedicata a Diego Armando Maradona si è consumata a tutte le latitudini e fa capire quanto il Pibe de Oro è ancora amato ma da qualche ora c'è anche una stella intitolata a lui.