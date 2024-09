video suggerito

Lo strapotere tecnico di Milinkovic-Savic in Arabia: gli basta un tocco per saltare un avversario Lo strapotere tecnico di Sergej Milinkovic-Savic in Arabia Saudita: gli basta un solo tocco per saltare un avversario con un sombrero. L’ex centrocampista della Lazio domina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergej Milinkovic-Savic mostra tutto il suo strapotere tecnico in Arabia Saudita e lascia a bocca aperta i tifosi dell'Al-Hilal e gli avversari. Il calciatore serbo nella sfida contro l'Al-Ittihad si è reso protagonista di giocate di qualità e una in particolare è diventata virale anche grazie ai profili social del suo club: il centrocampista ex Lazio è riuscito a superare il suo avversario con un solo tocco del pallone e ha fatto ripartire l'azione.

Una giocata per nulla banale ma che un calciatore del tasso tecnico di Milinkovic-Savic ha fatto sembrare quasi banale.

Milinkovic-Savic domina in Arabia: gli basta un solo tocco per saltare un avversario

Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio nell'estate del 2023 per trasferirsi in Arabia Saudita e dopo aver vinto il titolo al suo primo anno continua ad incantare i tifosi dell'Al-Hilal con le sue giocate: l'ultima è quella realizzata ai danni di Moussa Diaby.

L'ex Bayer Leverkusen e Aston Villa, oggi in forza all'Al-Ittihad, infatti, aveva puntato il gigante serbo nel tentativo di dribblarlo ma si è allungato il pallone e Milinkovic-Savic. con un solo tocco, si alzando la sfera ed è riuscito a saltarlo con un incredibile sombrero prima di far ripartire l'azione per la sua squadra. Una giocata che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sergej è un giocatore di una qualità eccelsa e non è nuovo a questo tipo di giocate: proprio per questo motivo molti appassionati si chiedono tutt'oggi perché un calciatore così è in Arabia e non gioca in una squadra che fa la Champions League. Le scelte sono personali e vanno sempre rispettate, ma è davvero un peccato.

Milinkovic-Savic libera l'area di tacco e lascia tutti a bocca aperta

Nello stesso match, ad un certo punto, Milinkovic-Savic è riuscito a togliere il pallone dalla sua area con un colpo di tacco al volo su cross sempre del povero Diaby, che ha trovato sempre un muro dalle parti dell'ex Lazio. La partita, per la cronaca, è finita 3-1 per l'Al-Hilal con doppietta di Mitrovic e gol di Al-Dawasari per i campioni in carica. Benzema ha accorciato le distanze per l'Al-Ittihad.