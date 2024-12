Lo stadio del Manchester United è infestato dai topi: le condizioni igieniche sono pessime

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Lo stadio del Manchester United sta crollando a pezzi, ma a preoccupare non solo soltanto le condizioni della struttura e i continui allagamenti dopo ogni temporale. Old Trafford versa in una condizione disastrosa e più di ogni altra cosa al momento spaventano le condizioni igieniche della struttura che sono al limite del normale. Gli ispettori igienici hanno fatto visita all'impianto e dentro vi hanno trovato delle tracce sconvolgenti.

Secondo quanto riportato dal DailyMail sono stati trovati numerosi escrementi di topi praticamente in ogni angolo dello stadio, a partire dai chioschi che servono il cibo ai tantissimi tifosi che affollano gli spalti. Una notizia preoccupante per uno stadio che ha fatto la storia del calcio inglese ma che adesso è diventato un relitto.

I topi infestano Old Trafford

Sembra assurdo che il mitico Teatro dei Sogni versi in uno stadio così degradante. Old Trafford è solo l'ombra del grande impianto che ha ospitato il Manchester United dei campioni e adesso avrebbe bisogno di cospicui interventi per rispettare gli standard minimi della Premier League. Gli ispettori dell'igiene hanno fatto visita all'impianto negli ultimi giorni ritrovando alcuni escrementi di topo: i segni erano presenti in alcuni uffici del piano terra e anche nei chioschi presenti nell'atrio, alcuni dei luoghi in cui la pulizia dovrebbe essere la priorità assoluta.

Non è un fatto così strano, dato che lo stadio si trova tra la ferrovia e il canale che attraversa la città di Manchester, due luoghi in cui è possibile trovare tracce di topi, ma è preoccupante che non sia stato fatto nulla per tenere al massimo l'igiene. Dopo la visita gli ispettori hanno abbassato la valutazione dell'igiene alimentare dello United da quattro a due stelle, una batosta per tutta la società che dovrà provvedere immediatamente con ditte specializzate.

Già nel 2015 erano stati visti alcuni topi camminare fra le tribune, ma la situazione è peggiorata. Per fare un esempio, tutti gli altri stadi della Premier League hanno una valutazione dell'igiene pari a cinque stelle su cinque, un paragone impietoso per Old Trafford.