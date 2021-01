Il 2020 Tom Davies, centrocampista dell'Everton, lo ha chiuso davvero bene. Si è preso tanti applausi questo centrocampista che gioca con la squadra di Ancelotti. Applausi che non sono stati prodotti da una vittoria, da un gol, un assist o una giocata pregevole. Ma Davies è diventato noto ovunque perché qualcuno lo ha immortalato mentre distribuiva pasti caldi e coperte ai senza tetto della città di Liverpool.

Tom Davies ha distribuito cibo, bevande e coperte

Lo scorso 30 dicembre Davies si è unito al ‘Sunday Supper Project' di Liverpool e ha dato una mano a chi fornisce servizi essenziali ai senzatetto della città, lo ha fatto in una sera fredda, l'ultima prima del Capodanno. Il giocatore è stato immortalato mentre assieme al gruppo di volontari consegnava vestiti, cibo, bevanda calde e ciò che serviva alle persone più bisognose. Un bel gesto. Fortunatamente ovunque ci sono persone che si adoperano per chi ha bisogno, ma è raro vedere un calciatore, tra l'altro di una squadra importante che si sta giocando un posto in Champions League, svestire i panni classici e fare la sua parte. La serata è stata un successo e l'apporto di Davies è importante perché può rappresentare un esempio. Magari tanti tifosi capiranno l'importanza di questo tipo di gesti.

Chi è Tom Davies dell'Everton

Classe 1998, nipote d'arte, il nonno giocò con i Toffees, Tom Davies da quando ha 8 anni veste la maglia dell'Everton, ha fatto tutta la trafila e nel 2016 nemmeno diciottenne esordì in Premier League. Pian piano si è preso il suo spazio e con Ancelotti è stato spesso un titolare. Ha giocato di più la passata stagione, in questa è arrivato dal Napoli Allan e gli ha soffiato il posto. Ma Davies comunque è un calciatore di affidamento (9 presenze in Premier) e da qualche giorno ha maggiore fama, che si è guadagnato fuori dal rettangolo verde.