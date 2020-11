"Finora siamo imbattuti". Il tweet dello Spezia è ironico, il club esorcizza così la consapevolezza che affrontare la sfida di campionato contro la Juventus è come trovarsi ai piedi dell'Everest da scalare a mani nude… Troppo netta la differenza di valori ma nel calcio non si parte battuti in partenza e tutto può succedere anche se dinanzi a te c'è Cristiano Ronaldo. I liguri proveranno a strappare un risultato positivo contro un avversario che non attraversa un momento eccezionale. Sacrificio, lotta su ogni pallone, margine di errore da ridurre al minimo, concentrazione massima sono le armi a disposizione della squadra di Italiano.

Il resto è folklore però aiuta a smorzare la tensione alla vigilia dell'incontro. Ecco perché sui social network il club ha condiviso quel messaggio che fa riferimento a precedenti favorevoli. "Speriamo di continuare la striscia positiva", dicono i liguri. Per trovarne alcuni bisogna addirittura andare molto indietro nel tempo, fino agli Anni Venti quando il calcio in Italia aveva una struttura completamente differente: 3 pareggi e 1 vittoria (2-2, 1-1, 0-0, 1-0) è il bilancio di allora. I più recenti, invece, risalgono a 13 anni fa: all'anno 2007, quello dei bianconeri in B dopo la retrocessione d'ufficio avvenuta per la condanna subita in seguito allo scandalo di Calciopoli.

Ebbene, in quella stagione furono 2 i match disputati tra Spezia e Juventus: con un pareggio (1-1) e una vittoria (2-3, a Torino) in favore dei liguri. Il blitz compiuto in casa della ‘vecchia signora' si rivelò determinante e consegnò la salvezza a discapito dell'Arezzo allenato da Antonio Conte. Fu di Nicola Padoin la rete decisiva che fece scattare la festa a margine di una partita che la squadra di Deschamps affrontò a pancia piena: all'ultima giornata di campionato era già matematicamente promossa e lo stesso allenatore francese sapeva che la sua esperienza sarebbe terminata dopo quei 90 minuto che permisero alla Juve di abbandonare dopo un anno il purgatorio della serie cadetta.