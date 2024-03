Lo Slavia Praga può rescindere con Ihattaren: incastrato da atteggiamenti non professionali Cinque mesi dopo la risoluzione del contratto con la Juventus Ihattaren può essere messo alla porta anche dallo Slavia Praga: il clyb è infastidito da alcuni suoi atteggiamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Mohamed Ihattaren non ha ancora trovato fortuna. L'ex giocatore della Juventus è diventato un giramondo ma dopo tante avventure non ha ancora trovato il suo posto: appena quattro mesi fa si era trasferito allo Slavia Praga, ma l'idillio con la squadra della Repubblica Ceca è già finito e il suo contratto potrebbe essere rescisso.

Il giocatore si è allenato inizialmente da solo, nella speranza di essere integrato a pieno ritmo nella prima squadra. Sarebbe stata l'occasione giusta per il rilancio, cinque mesi dopo la rottura definitiva con i bianconeri che lo avevano accolto per la prima volta nel 2021, senza però avere risposte concrete da lui che in breve tempo è partito per una lunghissima girandola di prestiti.

Neanche all'Ajax sono riusciti a risollevare la sua carriera e la squadra è stata tristemente costretta a rimandarlo indietro, senza poter far nulla per aiutarlo e tirarlo fuori da una situazione molto difficile. Ihattaren si è ritrovato in un momento buio, ai margini delle sue squadre e anche alle prese con restrizioni economiche che lo hanno portato a vendere alcuni dei suoi beni, tra cui una causa da un milione di euro.

E anche questa volta allo Slavia Praga le cose sono andate malissimo. All'inizio l'olandese con cittadinanza marocchina era pronto a integrarsi, ma ancora una volta si è scontrato con la realtà: durante il ritiro invernale avrebbe dovuto rimettersi in sesto fisicamente, per poi presentarsi dal suo allenatore pronto per gli impegni dell'ultima parte della stagione.

Così non è stato e, anche se il suo allenatore Jindrich Trpisovsky aveva sottolineato i suoi progressi, ci sono stati alcuni atteggiamenti che hanno infastidito la società: Ihattaren non si sarebbe comportato in modo professionale e avrebbe infranto più volte le regole. Una situazione che ha portato il presidente a compiere serie riflessioni che potrebbero condurre a una risoluzione di contratto.