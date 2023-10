Ihattaren costretto a vendere la casa da un milione di euro: il suo è un declino senza fine Nuova brutta vicenda per Ihattaren per il quale ormai il calcio giocato sembra un lontano ricordo. L’ex Juventus rischia di perdere la sua lussuosa abitazione.

Non sembra esserci pace per Mohamed Ihattaren. Per il talento 21enne olandese ormai il calcio sembra essere passato definitivamente in secondo piano. Svincolato dopo l'esperienza tutt'altro che fortunata alla Juventus, il ragazzo è stato protagonista di una serie di situazioni molto particolari e negative. L'ultima riguarda la sua abitazione, che è finita al centro di una questione legale.

Sono lontani insomma i tempi in cui le big del calcio internazionale erano pronte a sfidarsi a suon di milioni per lui. Una serie di bizze hanno accresciuto la sua fama di "bad boy" in Olanda, con la società bianconera che nel 2021 ha provato a cancellare. In Italia però Ihattaren non si è di fatto mai visto né alla Juve e né alla Sampdoria dove è stato girato in prestito. La sua esperienza nel Belpaese dunque si è conclusa definitivamente pochi mesi fa quando a Torino si sono resi conto di non poter fare affidamento su questo giocatore.

Era entrato in brutti giri Ihattaren che poi è stato arrestato in Olanda per una presunta aggressione, ha visto la sua auto andare misteriosamente in fiamme, ed è stato accostato anche ad organizzazioni criminali. La sua ultima avventura in Turchia poi è finita ancora prima di iniziare: il Samsunspor pensava di aver raggiunto un accordo per ingaggiarlo, fino a quando il calciatore non ha iniziato ad avanzare proteste impossibili.

L'ultima storia che lo riguarda arriva ancora una volta dai Paesi Bassi. Il calciatore è infatti costretto a cedere la sua lussuosa abitazione in quel di Utrecht. L'immobile di 188 metri quadrati sarà messo all'asta al miglior offerente il 16 novembre. Un'altra brutta vicenda legata alla presa di posizione di due creditori che hanno pignorato la casa. Si tratta di Waterschap (organizzazione governativa olandese responsabile della gestione dell'acqua, ndr), e di un negozio di mobili che gli ha venduto un tavolo da pranzo. Entrambi reclamano ancora dei soldi, che il giocatore si rifiuta di pagare.

Pronta dunque una vendita pubblica della casa, che fu acquistata da Ihattaren per una cifra di circa un milione di euro. Nei mesi scorsi lo stesso calciatore ha provato a venderla, abbassando le sue pretese. Per l'abitazione ha richiesto circa 850mila euro. A questo punto il danno economico potrebbe essere notevole per un ragazzo che non percepisce attualmente nessuno stipendio, essendo svincolato.