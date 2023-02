Ihattaren arrestato per aver aggredito la fidanzata: la polizia lascia un cartello a casa sua Nuovo arresto per Mohamed Ihattaren, calciatore di proprietà della Juventus, con l’accusa di aver aggredito la fidanzata. La polizia ha perquisito la sua abitazione.

A cura di Marco Beltrami

Proprio non si riesce a parlare di Mohamed Ihattaren per il suo enorme talento calcistico. Il classe 2002 olandese di proprietà della Juventus è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per una storia che con il pallone non ha niente a che fare. Il ragazzo cresciuto nelle Giovanili del PSV è stato arrestato domenica scorsa, e a quanto pare è ancora dietro le sbarre. Questa vicenda non ha niente a che fare con quanto accaduto nello scorso novembre, quando Ihattaren finì nuovamente in carcere per minacce.

Il duttile centrocampista offensivo, capace di lasciare il segno anche nelle nazionali oranje giovanili, sembrava destinato a bruciare le tappe dopo aver messo in vetrina doti importanti. Cresciuto nel club di Eindhoven, Ihattaren è stato prelevato dalla Juventus, che lo ha poi girato alla Sampdoria e all’Ajax. I lancieri hanno deciso di non riscattare il suo cartellino, anche alla luce di qualche problema di troppo nella gestione del calciatore che ha un carattere particolare. A quanto pare i guai di Ihattaren sono nati nel momento in cui è venuto a mancare il padre: uno shock che non è mai riuscito a superare.

Una vita privata abbastanza turbolenta lo ha fatto finire anche dietro le sbarre a novembre per una vicenda particolare, e mai chiarita del tutto con il calciatore che ha dovuto rispondere alle accuse di minacce. A distanza di diversi mesi ecco una nuova brutta storia, venuta fuori sulla stampa olandese. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, Mohamed Ihattaren sarebbe stato arrestato dalla polizia ad Amsterdam domenica proprio nel giorno del suo compleanno. Sul capo del calciatore pende un'accusa molto pesante, ovvero quella di aver aggredito l'ex fidanzata.

A rivelarlo alcune fonti vicini alle indagini, nonostante la polizia di Utrecht non abbia voluto né confermare né smentire i fatti. Gli agenti hanno solo affermato che un uomo di 21 anni è stato arrestato perché sospettato un'aggressione. "È stato interrogato ed è in custodia", ha detto una portavoce della polizia. Nessun commento da parte dei legali del ragazzo.

A quanto pare poi le forze dell'ordine avrebbero fatto irruzione nella casa del calciatore nel quartiere Haarzichtlaan a Vleuten. Adesso davanti alla porta dell'abitazione c'è un cartello che indica che il residente può ritirare le chiavi di casa in una stazione di polizia di Utrecht. Nello scorso settembre, Ihattaren, si è fidanzato con la star di TikTok Yasmine, con i due che hanno fatto capolino anche sui social con alcune immagini. Una relazione però finita pochi mesi dopo. Per lui, nuovo punto più basso della carriera e bisognerà capire cosa farà la Juventus.