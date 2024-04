video suggerito

Il tifoso che ha frustato il calciatore in Supercoppa araba ha fatto una brutta fine Le autorità saudite hanno individuato e arrestato il sostenitore che aveva aggredito il giocatore dell’Al-Ittihad al termine della partita con l’Al-Hilal. Cosa accadrà adesso? Il giocatore è stato ascoltato dagli inquirenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il momento dell'aggressione di Hamdallah, colpito con una frusta da un tifoso a fine gara.

Il tifoso che aveva preso a frustate il calciatore dell'Al-Ittihad, Abdul Razzaq Hamdallah, è stato individuato e arrestato dalle autorità di sicurezza saudite. A prenderlo in consegna erano stati gli agenti in servizio allo stadio, nonostante si fosse subito allontanato dal luogo del misfatto.

Impossibile sfuggire alle telecamere che avevano registrato tutto, tanto quelle delle tv quanto quelle del circuito di sorveglianza oltre alle testimonianze dirette. Era solo questione di tempo, prima o poi lo avrebbero preso: attualmente è detenuto e resterà in cella fino a quando non saranno concluse le indagini sull'episodio che aveva destato scalpore ed era avvenuto al termine della finale di Supercoppa araba giocata ad Abu Dhabi contro l'Al-Hilal.

La severità delle leggi nel Paese mediorientale è tale che quel sostenitore furibondo ora può rischiare una sanzione durissima ma, a giudicare dalle ultime news, la vicenda potrebbe chiudersi anche senza provvedimenti oppure con pene di portata inferiore.

La sequenza delle immagini ha fatto il giro del mondo: il calciatore, offeso, aveva reagito lanciando acqua da una borraccia.

Perché? Il giocatore avrebbe rinunciato a sporgere denuncia nei confronti dell'aggressore nonostante la gravità del gesto subito. Ma non è ancora sufficiente per archiviare la questione, ecco perché lo stesso Hamdallah è stato convocato dalle forze dell'ordine perché fosse ascoltata la sua versione dei fatti e chiarisse cosa lo avesse spinto a prendere una borraccia per lanciare acqua verso le tribune.

Una reazione istintiva, sopra le righe, dovuta con ogni probabilità alle offese ricevute nonostante fosse stato proprio lui a segnare l'unico gol dell'incontro per l'Al-Ittihad. La sua rete aveva regalato l'illusione del pareggio e rimesso in partita la squadra di Gallardo. Almeno fino a quando l'Al-Hilal non ha preso il largo facendo valere la propria superiorità tecnica. La stessa grazie alla quale ha imposto il dominio assoluto nel campionato saudita infliggendo distacchi larghi agli avversari: +12 sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, +15 sull'Al-Ahli e addirrittura +30 sullo stesso Al-Ittihad.