Ihattaren arrestato con l’accusa di minacce: nuovi guai per il calciatore della Juventus Mohamed Ihattaren è stato arrestato In Olanda. Non c’è pace per il calciatore di proprietà della Juventus.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è pace per Mohamed Ihattaren. Il talento olandese di proprietà della Juventus deve fare i conti con nuovi guai, questa volta extra-campo. Il calciatore infatti è stato arrestato mentre si trovava in patria. Un'altra brutta storia per questo ragazzo che sembra avere smarrito la giusta via, facendo passare in secondo piano le sue brillanti doti tecniche.

La notizia è subito diventata di dominio pubblico in Olanda. Ihattaren si trovava in un'abitazione in quel di Utrecht, quando è stato raggiunto da agenti della polizia in divisa e in borghese. Secondo il racconto dei testimoni al Telegraaf, gli uomini delle forze dell'ordine avrebbero portato via il calciatore, trasferito in una stazione di polizia.

Le prime indiscrezioni parlano di un arresto per minacce, anche se non si sa nel dettaglio cosa sia successo. Chi ha minacciato dunque Ihattaren e perché? Sicuramente nelle prossime ore arriveranno nuovi particolari su questa spinosa vicenda, dopo la denuncia della vittima delle azioni del calciatore olandese. Quello che è certo è che questa storia rischia di affossare ulteriormente il classe 2002. La sua storia è molto particolare.

Cresciuto nelle Giovanili del PSV, ad Eindhoven ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche di giocare con la prima squadra facendo vedere le sue doti. Trequartista, abile a giocare come esterno offensivo a destra e sinistra, purtroppo è andato in crisi dopo la morte di suo padre. Uno shock per lui, che ha accusato contraccolpi a livello mentale che hanno influito anche sul suo rendimento.

Nell'estate 2021 la Juventus ha deciso di puntare su di lui, sperando di riuscire a far brillare nuovamente il suo talento. Il prestito alla Sampdoria si chiude con un nulla di fatto con il ritorno in patria per motivi familiari. Ecco allora la possibilità di vestire la maglia dell'Ajax, dove qualcosa sembra sbloccarsi per questo ragazzo. Solo un fuoco di paglia, visto che anche con i Lancieri finisce in malo modo. Pochi giorni fa la grande gloria olandese Sneijder ha deciso di seguirlo nella speranza di aiutarlo a ritrovare la via giusta, un tentativo però chiusosi con ampio anticipo. E ora l'arresto, con la Juventus che ovviamente sarà tutt'altro che contenta.