Ihattaren scaricato da Sneijder, si era offerto di aiutarlo: “È stato serio due giorni” Wesley Sneijder si era offerto di aiutare Mohamed Ihattaren a tornare ai livelli di un tempo ma ora ha deciso di tirarsi indietro. Ha scaricato il giovane talento olandese: “Ho chiuso con lui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un nuovo capitolo, una svolta, per qualcuno una benedizione: Wesley Sneijder si era offerto di aiutare Mohamed Ihattaren a tornare ai livelli di un tempo. Il talento olandese ha vissuto un periodo oscuro della sua vita, di pari passo con una carriera che sembrava stesse spiccando il volo dopo essere stato acquistato dalla Juventus. Il prestito alla Sampdoria però non è andato come si aspettava e tra incomprensioni con D'Aversa, allora tecnico dei blucerchiati, e un rapporto ostile con l'ambiente che a suo dire non l'aveva messo a suo agio, decise di fuggire senza lasciare tracce. Tornò in Olanda dalla sua famiglia senza informare nessuno per poi decidere di rompere con la Samp finendo nuovamente alla Juventus.

Tra allenamenti all'Utrecht e la fiducia del club bianconero nel voler credere in questo talento che ha anche avuto un buon impatto nell'Ajax B subito dopo la sua esperienza in Italia, Ihattaren si è convinto a rimettersi in forma e tornare a fare sul serio sperando di poter convincere la Juventus a puntare ancora su di lui, forte anche di un contratto con la Vecchia Signora fino 30 giugno 2025. Ma soprattutto con il supporto di una star del calcio olandese come Wesley Sneijder. L'ex Inter, in un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf aveva confermato la volontà di volersi prendere cura di Ihattaren e rimetterlo in sesto. Oggi però l'ex fantasista dei nerazzurri ha parlato al programma tv Veronica Offside rivelando di aver subito mollato la presa.

"È stato serio due giorni, poi si è tirato indietro e ha iniziato a fare di testa sua – ha spiegato – Prende le decisioni da solo, in questo modo si è assicurato che non lavorassi più con lui". Sneijder ha spiegato cosa è successo: "Ha la passione e la gioia, ma non può cambiare spesso atteggiamento – ha aggiunto – Ho chiuso con lui, è stato anche difficile per me iniziare. È fastidioso per lui, non per me. Forse è meglio se tolgo le mani da lui per un po'". Sneijder ha dunque spiegato che questo tentativo sarebbe fallito prendendolo come una sconfitta personale per se stesso.

Leggi anche Offerta indecente a Tomori: tanti soldi per commentare i Mondiali in webcam su un sito per adulti

"Conosciamo tutti le sue qualità, le ha mostrate all'Ajax all'inizio di questa stagione, e prima anche al PSV – ha spiegto ancora Sneijder – Deve stare bene e deve avere le persone giuste intorno a lui. Si è assicurato che non lavorassi più con lui. Gli ho mandato un messaggio e spero che lo raccolga. Ma non lo sosterrò più in questo", ha concluso l'ex protagonista dell'Inter che conquistò il Triplete con Mourinho in panchina quando lo Special One era sulla panchina dei nerazzurri.