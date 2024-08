video suggerito

Neres è un nuovo giocatore del Napoli: l’annuncio è slittato di due giorni per i diritti d’immagine Neres è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato due giorni dopo le visite mediche per un dettaglio da limare sui suoi diritti d’immagine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due giorni fa David Neres è arrivato a Napoli per sostenere le visite mediche, ma l'ufficialità del suo trasferimento in azzurro è arrivata soltanto due giorni dopo. Memori del caso Brescianini i tifosi immaginavano già scenari simili, ma in realtà l'operazione non è a rischio. La società lo ha annunciato con ritardo perché nelle ultime ore ha dovuto limare alcuni dettagli del suo accordo, specialmente i punti che riguardavano i diritti d'immagine (tasto dolente in ogni trasferimento che riguarda la squadra di Aurelio De Laurentiis).

Neres è ufficialmente un giocatore del Napoli

Con quasi 48 ore di ritardo gli azzurri hanno annunciato l'acquisto di David Neres. Il Napoli ha accolto il suo nuovo giocatore con il classico post su X, corredato dalla grafica in maglia azzurra. Il brasiliano è arrivato dal Benfica ed è diventato l'ottavo giocatore più costoso della storia dei partenopei: nelle casse dei portoghesi sono stati versati 28 milioni di euro più 2 di bonus, mentre l'attaccante ha già firmato un contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione.

Perché l'annuncio è slittato di qualche giorno

Subito dopo le visite mediche non è arrivato il tweet presidenziale, quello che preannuncia l'ufficialità di ogni acquisto del Napoli. Tutti pensavano già a un Brescianini bis, con l'operazione saltata dopo le visite per un problema con il Frosinone, ma in realtà è tutto diverso. Il comunicato non è ancora arrivato perché i partenopei erano a lavoro per sistemare un piccolo dettaglio sul contratto di Neres, l'ultimo scoglio prima di accoglierlo in squadra e metterlo a disposizione di Antonio Conte.

Tutto riguardava i diritti d'immagine: alcuni aspetti non convincevano il brasiliano e per questo negli ultimi due giorni le parti hanno avviato un nuovo dialogo per arrivare a una soluzione che soddisfacesse tutti, trovando un punto d'incontro nelle ultime ore. Per forza di cose i tempi tecnici necessari per trovare il nuovo accordo hanno fatto slittare l'ufficialità di qualche giorno, senza nessun problema però per l'affare che è praticamente concluso.

Il brasiliano ha raggiunto il Napoli a Castelvolturno per il primo allenamento in gruppo della sua avventura e oggi è stato regolamene presentato come l'ultimo acquisto di questa estate di calciomercato in cui gli azzurri dovranno ancora sciogliere il nodo legato al ruolo del centravanti.