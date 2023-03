Lo sfogo pubblico di Aouar infastidito dalle voci di mercato: “Sapete dove giocherò prima di me” Houssem Aouar ha smentito pubblicamente le ultime voci di mercato che lo riguardano. Il giocatore del Lione, in passato vicino anche a Roma e Juventus, si è sfogato sui social: “Sapete prima di me dove giocherò l’anno prossimo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

È stato per diverso tempo l'obiettivo di mercato di diverse squadre di Serie A. Già, perché è impossibile non accorgersi della grandezza e della tecnica di Houssem Aouar, fantasista francese di origini algerine in forza al Lione e che proprio con l'OL è cresciuto sin dalle giovanili. Sulle sue tracce c'è stata più volte la Roma che ha tentato di trovare un accordo con il club che però riuscì a strappare un difficile rinnovo nel 2018 quando ormai sembrava sicura la sua partenza. Anche la Juventus aveva più volte pensato a lui senza riuscire però a trovare la chiusura dell'affare.

A 24 anni e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 visto che fino ad ora non ha ancora rinnovato, quello di Aouar può essere un colpaccio assolutamente grandioso per qualsiasi squadra senza dover spendere soldi per il cartellino. A giugno sarebbe libero di accasarsi a parametro zero e per questo attorno lui si è accesa un'autentica asta di mercato. Secondo i media inglesi il giocatore avrebbe rifiutato il Manchester United pur di accettare la corte dell'Eintracht Francoforte che avrebbe già offerto al giocatore 5 milioni di euro alla firma più circa 3 di ingaggio a stagione. Il giocatore però sui social esce allo scoperto e praticamente cerca di smontare questa tesi o quantomeno cercare di non calibrare tutta l'attenzione su questa trattativa di mercato.

Con un tweet sul suo account socia, Aouar ha pubblicato una sua foto in cui cui esulta con indosso la maglia del Lione accompagnata da una frase: "Alcune persone quindi sanno prima di me dove giocherò la prossima stagione…è fantastico" sottolinea il giocatore con qualche smile sarcastico dopo aver condiviso un post in cui si parlava del suo accordo con i tedeschi specificandone cifra e durata del prossimo contratto. Ciò che sta venendo fuori in queste ore è che all'Eintracht il giocatore sostituirebbe Kamada, destinato al Borussia Dortmund. Una corte che avrebbe lusingato il giocatore tanto da rifiutare altre proposte fra cui quella del Manchester United.

Aouar ha quindi voluto un attimo canalizzare l'attenzione su altro senza voler più che i media possano speculare sul suo futuro. Sicuramente quello dei tedeschi sarebbe un acquisto fondamentale che certifica ancora una volta la visione del club che per il futuro continua a puntare su giocatori giovani e dal sicuro rendimento. Aouar si è sempre rivelato un leader in campo tanto da essere diventato giovanissimo un punto di riferimento del Lione. I tanti infortuni e forse anche la voglia di vivere altre esperienze all'estero dopo la corte spietata di altri club come ad esempio il Barcellona, hanno spintole parti a non prolungare il loro rapporto lasciando libero il giocatore di accasarsi altrove.