Lo sfogo di Rodri dopo la sconfitta della Spagna in Scozia: “Il modo in cui giocano è un po’ spazzatura” Il risultato e la prestazione delle Furie Rosse alimentano critiche per il ko inatteso nella gara di qualificazione a Euro 2024. Il calciatore del City: “Perdono sempre tempo, ti provocano, cadono. Per me questo non è calcio. E se l’arbitro non dice niente…”.

Il commento di Rodri alla prestazione della Spagna nella sfida con la Scozia.

La sconfitta della Spagna contro la Scozia nel match di qualificazione a Euro 2024 ha fatto molto rumore. A mandare ko le Furie Rosse ci ha pensato Scott McTominay, centrocampista del Manchester United che ha regalato ai tifosi di Hampden Park una serata da ricordare: uno-due, primato nel girone A, match di lotta e di governo, intensità e furore agonistico, capacità di colpire l'avversario appena possibile. Una gara "sporca", dicono gli iberici che, al netto di una traversa centrata da Joselu, hanno mostrato fragilità incredibili per gli errori commessi e più ancora per le difficoltà palesate nello sviluppo della manovra offensiva.

Rodri Hernández, capitano della nazionale spagnola, la pensa diversamente. Se non ce l'hanno fatta, se c'è stato quel risultato penalizzante, è anche per un'altra ragione: l'atteggiamento in campo dei britannici. "È il loro modo di giocare e devi rispettarlo – ha ammesso a Optus Sport nel dopo gara – ma io lo considero una schifezza".

Interpretazione spazzatura: la definizione che dà il calciatore del Manchester City è molto forte, provoca la reazione piccata dei media d'Oltremanica, quasi sminuisce la portata del successo (e della sconfitta). Perché dice così? Lo spiega in maniera molto chiara. "Perdono sempre tempo, ti provocano, cadono. Per me questo non è calcio. E se l'arbitro non dice niente… Perdere così è stato un po' frustrante".

La riflessione sullo stile di gioco degli scozzesi tocca anche un altro aspetto: "Hanno giocato una buona partita – ha aggiunto Rodri -, le condizioni del campo non sono certo un'attenuante. Siamo noi che avremmo dovuto adattarci e giocare contro avversari che si chiudono e difendono diventa difficile. Quanto a noi, siamo all'inizio di un percorso. Vinciamo e perdiamo tutti assieme".

Il ko della Spagna in Scozia ha generato polemiche, l'ex portiere Iker Casillas (il secondo giocatore con più presenze – 167 – nella storia della nazionale) ha pubblicato un tweet eloquente per mettere la sordina ai mugugni e spazzare via i dubbi sulla selezione. "Sabato la Spagna era latte. Stavamo per vincere la 4a Euro Cup. Nessuno si ricordava di Luis Enrique – ha ascritto in un post l'ex numero uno del Real e delle Furie Rosse. Oggi l'allenatore è una rovina. La Spagna un disastro. Non si qualificano per l'Europeo. E abbiamo appena iniziato…".