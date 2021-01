Lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma è saltato. A far naufragare la trattativa è stato il mancato accordo sui termini economici e, di riflesso, per le differenti conseguenze che una transazione del genere avrebbe generato a bilancio. Una transazione alla pari (va via una punta, ne arriva un'altra) dal punto di vista tattico e in grado di soddisfare le reciproche richieste degli allenatori (non è un mistero che Conte abbia cercato l'ex City in diverse occasioni) ma naufragata per l'impatto sui costi. In particolare su quelli dei nerazzurri che vivono un fase molto delicata a livello societario e non possono permettersi affari rischiosi.

L'attaccante bosniaco, giunto ai ferri corti con il tecnico Fonseca, resta nella Capitale e rischia di vivere i prossimi mesi da separato in casa, sempre che non si trovi una soluzione almeno fino al termine della stagione. Quanto al cileno, l'idea di lasciare Milano e la maglia nerazzurra non era partita da lui ma s'era trattato del più classico tentativo a prezzo di costo per chiudere un'operazione di mercato importante considerato il valore degli atleti in ballo.