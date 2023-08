Lloris alla Lazio è scritto nel destino, ma col Nizza saltò tutto: nel 2014 fu vicino al Napoli Hugo Lloris potrebbe diventare presto un calciatore della Lazio: la strada del francese e quella del club capitolino si erano incrociare qualche anno fa, ma non se ne fece nulla.

A cura di Vito Lamorte

Hugo Lloris sembra vicinissimo alla Lazio. Il portiere francese, che andrà in scadenza nel giugno 2024, non è più nei piani del Tottenham e sta cercando una nuova sistemazione: gli Spurs sarebbero disposti a libererebbero e il calciatore ha già dato la sua disponibilità a vestire la maglia capitolina.

Adesso toccherà a Claudio Lotito trovare l'intesa economica con il calciatore ma le parti starebbero lavorando in queste ore e ci sarebbero i presupposti per chiudere nei prossimi giorni: è molto probabile che si opti per un biennale per usufruire del decreto crescita.

Lloris compirà 37 anni a dicembre e porterebbe nello spogliatoio anche esperienza internazionale per il ritorno in Champions League dei capitolini: il portiere nativo di Nizza nelle scorse stagioni ha giocato diverse volte le coppe europee ed è stato capitano della sua nazionale per tanti anni. Un'iniezione di peso e di valore per il club biancoceleste.

Non è di dominio pubblico ma Lloris è stato già vicino alla maglia della Lazio. Il portiere è cresciuto nelle giovanili del Nizza e dopo tre stagioni in Ligue 1 spiccò il volo: su di lui c'erano sia i capitolini che l'Olympique di Lione e alla fine fu l'OL ad avere la meglio nell'estate del 2008.

Anche in un'altra occasione il capitano della Francia campione del mondo del 2018 è stato vicino ad approdare in Italia: era il 2014 e il suo nome era stato accostato al Napoli per il dopo-Reina in diversi momenti dell'anno. Secondo diverse indiscrezioni il club di Aurelio De Laurentiis aveva deciso di puntare sul portiere del Tottenham per sostituire il numero uno spagnolo, che finì al Bayern Monaco prima di tornare in azzurro l'anno dopo.

Adesso Hugo Lloris sembra davvero ad un passo dalla Serie A e la sua strada potrebbe incrociarsi con quella della Lazio, per davvero questa volta, con qualche anno di ritardo.