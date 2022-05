Liverpool-Tottenham dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni Oggi il Liverpool ospita il Tottenham per la 35a Giornata della Premier League. In palio punti per il titolo e per la corsa Champions. Il match inizierà alle 20:45 e sarà trasmesso da Sky.

A cura di Alessio Morra

Liverpool-Tottenham è la partita che può definire la classifica delle prime posizioni della Premier League 2021-2022. Perché i Reds stanno dando vita a un favoloso testa a testa per il titolo con il Manchester City, avanti di un punto. Mentre gli Spurs sono quinti e stanno inseguendo l'Arsenal e il Chelsea, avanti di poche lunghezze. Il calcio d'inizio di Liverpool-Tottenham è previsto per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky sul canale 203, e sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go e Now.

Il Liverpool nel 2022 in campionato non ha mai perso, una striscia utile lunghissima che ha permesso a Klopp e ai suoi di rifarsi sotto con il Manchester City, che ha un solo punto di vantaggio. Entrambe devono disputare quattro partite. Il calendario di entrambe le squadre non è impossibile. L'unico vero ostacolo ce l'hanno i Reds che devono sfidare il Tottenham, con cui hanno pareggiato 2-2 all'andata. Conte è a due punti dall'Arsenal e a cinque dal Chelsea. L'ex c.t. non vuole perdere terreno perché poi avrà lo scontro diretto con i Gunners.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham: leggero turnover per Klopp, che dovrebbe effettuare un cambio per ogni reparto. Conte con il dubbio Kulusevski, che potrebbe partire dal primo minuto.

Dove vedere Liverpool-Tottenham in diretta TV

Dove si vede Liverpool-Tottenham in TV? Il match della 35a giornata di Premier League tra il Liverpool e il Tottenham verrà trasmessa in diretta TV da Sky, che la manderà in onda sul canale 203 Sky Sport Football. Telecronaca di Zancan.

Come vedere la partita in streaming? Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming. Potranno farlo in questo modo gli abbonati di Sky utilizzando Sky Go, ma anche gli abbonati di Now.

La partita si disputerà ad Anfield Road, la casa del Liverpool. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. La gara di andata, disputata lo scorso 19 dicembre, terminò con il punteggio di 2-2. Kane, Jota, Robertson e Son i marcatori.

Premier League, le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham

Costretto a far rifiatare qualcuno dei suoi uomini migliori, ma certo non stravolgerà la squadra Klopp che potrebbe cambiare almeno in avvio una parte del tridente. Conte invece ha trovato un undici titolare che dovrebbe essere riproposto.

