Liverpool-Manchester City dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Separate da un solo posto, Liverpool e Manchester City si scontrano per il primo posto in Premier League: tutte le informazioni sulla partita e le scelte dei due allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scontro al vertice tanto atteso è finalmente arrivato: oggi Liverpool e Manchester City, i due colossi del calcio inglese separati da un solo punto, si sfidano per decidere chi scapperà al primo posto. Una partita delicatissima che fa parte della lunga last dance di Jurgen Klopp in Premier League, pronto a giocare un brutto scherzo al suo rivale di sempre Pep Guardiola. L'appuntamento è ad Anfield alle ore 16:45 e la partita potrà essere seguita su SkySport.

Il momento dei Reds è davvero delicato: dal momento in cui l'allenatore ha annunciato l'addio a fine stagione la squadra si è compattata, vincendo la Carabao Cup contro il Chelsea e mantenendo il primo posto in classifica. Ora è attesa dalla partita più difficile, quella contro il City che negli ultimi anni è diventata una classica che decide il campionato. Klopp non avrà a disposizione tanti dei suoi protagonisti ma può contare sulle sue nuove leve, i ragazzi dell'Academy che gli stanno regalando immense soddisfazioni.

Dopo aver archiviato la qualificazione ai quarti di Champions i Citizens puntano a riaprire la Premier dopo una prima metà di stagione in cui non hanno brillato. I detentori del triplete sognano un'altra annata da urlo, in cui riconfermarsi ancora trascinati dai gol di Haaland.

Partita: Liverpool-Manchester City

Dove: Anfield Road, Liverpool

Quando: domenica 10 marzo 2024

Orario: 16:45

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo

Competizione: 28° turno di Premier League

Dove vedere Liverpool-City in diretta TV

Occhi puntati sullo scontro al vertice tra la squadra di Klopp e quella di Guardiola. Le squadre si incontreranno ad Anfield alle ore 16:45: la partita potrà essere seguita in esclusiva su Sky che detiene i diritti della competizione, sui canali SkySport Calcio (numero 202) e SkySport 4K (canale numero 213).

Liverpool-Manchester City, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Liverpool e Manchester City potrà essere seguita in contemporanea anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di accedere all'app di SkyGo, disponibile per smartphone e tablet, dove si potrà selezionare l'evento desiderato.

Premier League, le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

Klopp dovrà far fronte a diverse assenze per questa partita così importante. Potrebbe rientrare Salah, reduce da un lunghissimo infortunio, mentre restano ancora fuori Alexander-Arnold, Thiago Alcantara e Curtis Jones. In attacco a completare il tridente potrebbero esserci Darwin Nunez e Luis Diaz.

Dall'altra parte invece Guardiola ritrova tutti i suoi grandi protagonisti e potrà contare sulla formazione al completo (a eccezione di Grealish) per cercare di scippare il primo posto al Liverpool. Il punto di forza è la trequarti con Bernardo Silva, Alvarez e Foden a supporto di Haaland.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola