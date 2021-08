Lite tra un tifoso e Diawara a Trigoria: “Vattene dalla Roma” Amadou Diawara si è reso protagonista di una lite con un tifoso in quel di Trigoria. Un sostenitore giallorosso infatti lo ha invitato a lasciare la Roma negli ultimi giorni di mercato, scatenando la reazione del centrocampista che non rientra nei piani di Mourinho. Quest’ultimo dal canto suo ha confermato il battibecco.

Marcia d'avvicinamento alla gara di ritorno della Conference League contro il Trabzonspor per la Roma reduce dall'esordio con vittoria in campionato sulla Fiorentina. A rovinare un po' l'atmosfera in quel di Trigoria è stato un episodio che ha visto protagonista Amadou Diawara, centrocampista in uscita dal club capitolino che ha avuto un battibecco con un tifoso. Sulla vicenda è intervenuto anche José Mourinho in conferenza.

Il futuro di Diawara è un'incognita. Al momento l'unica certezza è che il centrocampista guineano non rientra nei piani di Mourinho. A pochi giorni dal termine del mercato, la posizione dell'ex Napoli è in bilico con il club che proverà a fare il possibile per sfoltire la rosa a disposizione del mister portoghese. Ecco allora che un tifoso all'uscita del centro sportivo capitolino ha inveito contro Diawara, invitandolo con toni accesi a lasciare la Roma. A quel punto il mediano è sceso dall'auto su cui era a bordo per rispondere per le rime. L'intervento degli altri presenti ha evitato che la situazione degenerasse con il calciatore che è poi rientrato nella vettura.

Sulla vicenda è intervenuto José Mourinho che ha minimizzato: "L’episodio con il tifoso è niente. Non è aggressività fisica, ci sono state solo delle parole che hanno provocato una piccola reazione. Non c’è niente di speciale, non è un dramma. È un giocatore della nostra rosa, c’è un gruppo di giocatori che non lavora con noi ma Diawara sta con noi".

Al momento la situazione di Diawara è tutta da scrivere anche per Mourinho: "Il mercato è aperto, fino al 31, può succedere qualcosa, ma Diawara potrebbe anche restare con noi e in questo caso sarebbe un’opzione. È un giocatore con esperienza, qualità, un buon professionista, un uomo buono con cui abbiamo un bel rapporto. Se resterà non sarà mai un problema".