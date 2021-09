L’Italia U21 inizia al meglio il cammino verso Euro 2023: Lussemburgo battuto 3-0 L’Italia U21 ha battuto il Lussemburgo nella prima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei 2023 di categoria. Grande impatto per gli azzurrini capaci di dominare gli avversari al ‘Castellani’ di Empoli con il punteggio di 3-0. La Nazionale di Nicolato inizia nel migliore dei modi e giocherà a Vicenza il prossimo match contro il Montenegro.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia U21 di Nicolato inizia nel migliore dei modi il suo cammino verso i prossimi Europei 2023. Gli azzurri hanno infatti battuto il Lussemburgo nella prima gara di qualificazione al torneo. Al ‘Castellani' di Empoli l'Italia riesce a battere 3-0 gli avversari in una sfida a senza unico giocata al meglio dai ragazzi di Nicolato. L'Italia ha iniziato subito in discesa la propria gara grazie alla rete del vantaggio di Pirola che dopo 7′ ha sbloccato il match mettendo a segno di testa la rete del vantaggio. Sugli scudi Sandro Tonali bravo a trovare l'assist decisivo per il difensore.

Neanche dopo 5′ arriva addirittura il raddoppio che vede ancora lo zampino decisivo di Tonali bravo a calciare al meglio l'ennesima punizione che finisce in rete deviata dal lussemburghese Olesen che fa autogol. Gli avversari reagiscono con Curci ma Carnesecchi è ben attento. La nota stonata della gara è stata rappresentata dall'infortunio di Piccoli che deve dare forfait per una distorsione alla caviglia sinistra. L'attaccante dell'Atalanta ha causato un bel guaio a Gasperini già privo di Muriel e Zapata ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Super gol di Cancellieri nella ripresa: martedì sfida al Montenegro

Nella ripresa arriva poi il tris definitivo di Cancellieri che mette a segno il terzo gol con un'azione personale. L'ex Roma parte in solitaria dalla bandierina e infilandosi tra i difensori del Lussemburgo mette in rete un destro in diagonale che mette praticamente in cassaforte la partita.

L'Italia è inserita mel gruppo F delle qualificazioni, appena iniziata. Gli azzurrini dovranno vedersela anche con Montenegro (4 punti in due gare), Svezia (3 punti in una gara), Irlanda (3 punti in una gara) e Bosnia (un punto in due gare). Il prossimo match dell'Italia U21 è in programma martedì 7 contro il Montenegro allo Stadio Menti di Vicenza.